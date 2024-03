Prince of Persia: The Lost Crown per Switch al MINIMO STORICO

Appena uscito nel mese di gennaio, Prince of Persia: The Lost Crown è già in forte sconto su Amazon nella sua versione per Nintendo Switch (e non solo, anche per PS4, PS5 e Xbox Series X/S). Promosso dalle recensioni della stampa specializzata e acclamato dagli appassionati di gaming, il titolo sviluppato e pubblicato da Ubisoft riporta la serie ai fasti di un tempo, soprattutto dal punto di vista del gameplay, con una sorta di ritorno alle origini atteso a lungo.

Switch, lo sconto su Prince of Persia: The Lost Crown

Sargon è il protagonista della storia, ambientata in un mondo fantasy ispirato alla mitologia persiana, ricco di enigmi da risolvere e di scenari diversi da esplorare. Potrà fare uso dei poteri del tempo per portare a termine la sua missione, affrontando creature malvagie e nemici corrotti che cercheranno di ostacolarlo lungo il cammino. Ciliegina sulla torta, la grafica 2.5D vivace e colorata. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa del gioco.

In questo momento, la versione di Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch è proposta e venduta da Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 29,98 euro, con uno sconto del 40% rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’ottima occasione, per allungare le mani su uno dei migliori titoli usciti quest’anno.

Se scegli di effettuare subito l’ordine lo riceverai direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita (riservata agli abbonati Prime), così da poterti immergere nell’avventura durante il ponte di Pasqua ormai alle porte. Sono in forte sconto anche le edizioni per PS4, PS5 e Xbox Series X/S: scegli quella giusta per la tua console.