Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN

Per garantire al 100% la tua privacy online e smettere di essere tracciato da tracker e dal tuo stesso provider, NordVPN è la soluzione migliore. Grazie alla VPN Premium più venduta e conosciuta del mercato, potrai nascondere il tuo indirizzo IP e impedire e provider, tracker e cookie di terze parti di monitorare la tua attività online. Oggi puoi avere un abbonamento con il 73% di sconto e ben 3 mesi aggiuntivi gratis.

Perché funziona così bene? Perché ogni volta che ti connetti, NordVPN crea un tunnel crittografato con tecnologia AES‑256, lo standard più avanzato per la protezione dei dati, così le tue informazioni restano al sicuro persino quando utilizzi reti Wi‑Fi pubbliche. La tua posizione resta invisibile e puoi navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming senza lasciare tracce.

NordVPN si serve di oltre 7.000 server in più di 100 Paesi per metterti a disposizione sempre un nuovo IP utile per aggirare restrizioni geografiche, evitare la censura e accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. Tra le funzioni Premium a disposizione, degna di menzione è Threat Protection Pro che blocca malware, phishing e pubblicità invasive, funzionando in pratica anche come un antivirus.

Con un solo abbonamento NordVPN potrai infine proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, smartphone e tablet. Inoltre, avrai la possibilità di installarlo su router, così da proteggere l’intera rete domestica e i dispositivi ad essa connessi: utile se lavori da remoto o per giocare online in sicurezza con le tue console. Scopri adesso NordVPN con il 73% di sconto.

Giovanni Ferlazzo
