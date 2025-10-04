 Privacy assoluta per due anni con ExpressVPN, in sconto fino al 73%
ExpressVPN si conferma come una delle top VPN sul mercato. E anche una delle più convenienti: ecco le promozioni in corso, fino al 73% di sconto.
Sicurezza Privacy VPN
ExpressVPN si conferma come una delle top VPN sul mercato. E anche una delle più convenienti: ecco le promozioni in corso, fino al 73% di sconto.

Non hai più intenzione di tollerare che le tue attività online possano essere alla mercè dei provider Internet, aziende e quant’altro? Allora dovresti valutare ExpressVPN, che ha lanciato delle promozioni veramente interessanti. Tra le varie, quella del piano Base a 3,49 dollari al mese grazie allo sconto del 73% è da cogliere al volo. Inclusi ci sono ben 4 mesi extra gratis e garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Per chi invece non vuole compromessi, anche i piani Avanzato e Pro sono in offerta, rispettivamente del 68% e 63% di sconto. Anche in questo caso abbiamo 4 mesi extra di servizio in regalo e garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare quella che preferisci basta andare sul sito di ExpressVPN .

Le caratteristiche che rendono ExpressVPN unica

ExpressVPN è considerata una delle migliori reti private virtuali presenti in commercio. Questo strumento protegge la privacy dei suoi utenti grazie ad una serie di funzionalità che integra. Una di queste è la tecnologia TrustedServer, che assicura che nessun dato sia salvato su un hard disk.

E con il servizio Network Lock i dati rimangono al sicuro anche qualora la connessione dovesse cadere: interrompe il traffico Internet fino al ripristino della VPN.

La politica no-log di ExpressVPN è stata testata da agenzie esterne, quindi è garantita, così come il protocollo proprietario Lightway riesce a fornire un’esperienza di navigazione sicura e anche più veloce. Cosa di non poco conto i migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che permettono di connettersi a siti e piattaforme di paesi esteri esattamente come se fossi lì fisicamente.

Ribadiamo che questo è il momento giusto per attivare ExpressVPN: per acquistare uno dei piani di abbonamento proposti basta andare sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2025

Edoardo D'amato
4 ott 2025
