Privacy online a rischio? Ecco il miglior modo per proteggersi

Quando si naviga su Internet usufruendo del Wi-Fi pubblico, non si può mai essere sicuri al 100%. I dati sensibili sono sempre esposti a rischi. Scegliere la migliore VPN è l’unico modo per rendere la rete sicura e navigare in tranquillità.

Una rete privata virtuale fa da “tunnel” tra Internet ed un dispositivo, che può essere uno smartphone, un tablet o un computer. La VPN garantisce una connessione privata e sicura, proteggendo gli utenti durante qualunque attività eseguita online. La VPN lavora così:

nasconde l’indirizzo IP reale di chi naviga, rendendo difficile o quasi impossibile la localizzazione;

attiva la crittografia del traffico tra provider e utente, in questo modo fa sì che sia impossibile alterarlo o individuarlo.

Acquistare una VPN è conveniente, cambia la vita di coloro che usano frequentemente le connessioni pubbliche degli hotel, dei ristoranti, dei centri commerciali, delle attività per lavoro o per altro.

In pratica, quando ci si connette alla rete pubblica, la VPN interviene, proteggendo il dispositivo, ostacolando chi vuole spiare l’utente per scoprire quali siti visita, rubare informazioni sensibili, ecc.

Online ci sono diverse VPN, tra le quali è possibile scegliere. Il consiglio è affidarsi a Surfshark che garantisce a tutti gli utenti una protezione totale, completa ed efficace ad un prezzo vantaggioso e competitivo.

Surfshark la VPN per navigare sempre in anonimato

Surfshark è la VPN ideale per chi vuole navigare in anonimato, proteggere i dati e godere della privacy.

La VPN in questione protegge l’indirizzo IP non permettendone la condivisione. Tramite Surfshark, i siti Web visitati sono privati, così come anche la cronologia della navigazione, la durata di ogni sessione di navigazione e di ricerca, tutte le connessioni al server e l’utilizzo della larghezza di banda.

Basta accedere a questa pagina per acquistare il piano Surfshark, che ha una durata di 24 mesi per un costo di 2,21 € 3 mesi gratuiti e con un sconto in fattura dell’81%. Proteggi oggi stesso la tua vita digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.