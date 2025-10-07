Privacy online su tutti i dispositivi: basta 1 euro al mese

Le minacce informatiche sono in aumento, come confermano gli ultimi report nazionali e internazionali, e quello della privacy online è un tema preso in considerazione da un numero crescente di persone. Uno degli strumenti più efficaci per proteggersi dagli attacchi dei cybercriminali è una VPN, servizio di rete privata virtuale che nasconde la propria presenza in Internet a occhi indiscreti.

Il funzionamento di una VPN è molto semplice: dopo la sottoscrizione del servizio tramite un fornitore affidabile, ci si connette a uno dei server disponibili nell’elenco; una volta che la connessione è attiva, la VPN non fa altro che mascherare l’indirizzo IP dei suoi utenti e nascondere di conseguenza la loro attività sul web.

Si tratta di un servizio molto utile sia quando si lavora da remoto a casa sia quando ci si trova lontano dalla propria abitazione e l’unica rete Internet disponibile non è protetta (vedi il Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel, ristoranti, ecc.). Grazie alla connessione VPN, infatti, si ottiene una protezione completa dei propri dati personali e dei documenti di lavoro sensibili.

Una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato è PrivadoVPN, fornitore VPN svizzero con sede nella città di Zugo, che si distingue dagli altri servizi concorrenti nel garantire la massima privacy e sicurezza online. Il merito è anche della stessa Svizzera e delle sue leggi a tutela dei dati personali degli utenti, tra le più severe al mondo, leggi che PrivadoVPN – così come tutte le altre aziende che hanno la loro sede nel Paese elvetico – è chiamato a rispettare.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese: include un servizio di VPN illimitata, una ferrea politica no-log, il blocco per gli annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce informatiche. La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, comprende anche 3 mesi extra in regalo.