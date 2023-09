Privacy Sandbox di Google Chrome aperta a tutti: cosa significa

Tutte le API Privacy Sandbox sono ora pienamente operative nel browser Chrome, come annunciato da Google a luglio. “Gli inserzionisti e gli sviluppatori possono ora estendere l’uso di queste nuove tecnologie all’interno dei loro prodotti e servizi“, afferma il gigante della pubblicità.

“Abbiamo raggiunto la disponibilità generale in Chrome per le API di pertinenza e misurazione degli annunci. Questo traguardo è un passo significativo verso un web più privato“, ha annunciato l’azienda in un post sul blog.

Tra i cambiamenti apportati dalla Privacy Sandbox c’è la scomparsa dei cookie di terze parti. A partire dal 2024, i cookie di terze parti scompariranno per l’1% degli utenti di Chrome, al fine di effettuare vari test, e poi l’eliminazione procederà per tutto il 2024.

Google vuole creare un web più privato – o meno invasivo – che sia migliore del libero scambio di dati personali consentito finora dai cookie.

“I cookie di terze parti e altri identificatori permettono di tracciare l’attività su siti e app, e i dati possono essere condivisi più di quanto si desideri“, ha spiegato l’azienda in un video che accompagna il suo annuncio. “Le tecnologie Privacy Sandbox offriranno a siti e app modi alternativi per mostrare annunci personalizzati, mantenendo le informazioni personali più private e riducendo al minimo la quantità di dati raccolti”.

In altre parole, i siti possono chiedere direttamente a Chrome a quali tipi di argomenti l’utente è interessato – argomenti selezionati automaticamente dal motore di ricerca in base alla cronologia di navigazione – in modo da poter proporre annunci personalizzati in base alle sue attività. Questo sistema dovrebbe essere più rispettoso della privacy rispetto al tracciamento tramite cookie di terze parti. Ci sono tuttavia, anche altri aspetti della Sandbox che vale la pena approfondire.

Cosa sono i cookie e cosa fanno?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer o sul dispositivo mobile quando si visita un sito web. I cookie contengono informazioni che il sito web può usare per personalizzare l’esperienza dell’utente, come le preferenze di lingua, i dati di accesso, il contenuto del carrello o le statistiche di navigazione. I cookie possono essere di due tipi: di prima parte o di terze parti.

I cookie di prima parte sono quelli creati dal sito web che si sta visitando, mentre i cookie di terze parti sono quelli creati da altri siti web che hanno elementi integrati nel sito web che si sta visitando, come banner pubblicitari, widget sociali o video. I cookie possono avere una durata variabile: alcuni scadono quando si chiude il browser, altri rimangono per un periodo più lungo, anche anni.

I cookie hanno diverse funzioni e scopi. Alcuni sono essenziali per il funzionamento del sito web, come quelli che permettono di accedere a un’area riservata o di completare un acquisto. Altri sono utili per migliorare l’usabilità del sito web, come quelli che ricordano le scelte fatte dall’utente o che offrono suggerimenti personalizzati. Altri ancora sono usati per raccogliere dati sul comportamento dell’utente, come le pagine visitate, il tempo trascorso sul sito web o i clic effettuati.

Questi dati possono essere usati per analizzare il traffico del sito web, per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie o per mostrare annunci mirati in base agli interessi dell’utente.

Perché Google vuole eliminare i cookie di terze parti?

I cookie di terze parti sono file che vengono creati da siti diversi da quello che si visita e che raccolgono i dati degli utenti per personalizzare la loro esperienza online, ad esempio mostrando loro pubblicità mirate. Google vuole sbarazzarsi dei cookie di terze parti dal suo browser Chrome per garantire una maggiore privacy agli utenti e creare una piattaforma più trasparente.

La Privacy Sandbox, infatti, prevede lo sviluppo di nuove tecnologie web che possano sostituire i cookie di terze parti senza compromettere il business della pubblicità online. L’iniziativa ha dato origine alle API Topics già accessibili agli sviluppatori in questa fase di passaggio verso la fine dei cookie di terze parti.

API Topics: di cosa si tratta?

Google ha introdotto la nuova API Topics per la pubblicità basata sugli interessi, che sostituisce la precedente proposta FLoC (Federated Learning of Cohorts).

Con la API di Privacy Sandbox, il browser web può determinare quanti argomenti, come musica, cibo, sport, viaggi, tecnologia e così via, rappresentano i principali interessi dell’utente nel corso di una settimana, in base alla sua cronologia di navigazione. Questi argomenti saranno conservati solo per tre settimane, dopodiché i vecchi argomenti saranno cancellati.

Gli argomenti vengono selezionati interamente sui dispositivi degli utenti e non su server esterni. Quando si visita un sito web con l’API Topics di Google attivata, quest’ultima condivide solo tre argomenti, relativi alle ultime tre settimane, con il sito web e i suoi inserzionisti.

In questo modo, Topics consente ai browser web di offrire agli utenti un maggiore controllo e trasparenza sulle loro informazioni. Su Chrome, inoltre, l’utente ha la possibilità di visualizzare gli argomenti e di rimuovere quelli che non gradisce.

Gli argomenti sono organizzati in modo ponderato, escludendo categorie sensibili come razza, sesso, ecc. Grazie a Google Topics, integrato in Chrome, si può avere una visione più chiara dei propri dati e gestire come vengono condivisi. Questo evita anche alle aziende di usare metodi di tracciamento come le impronte digitali del browser per offrire pubblicità pertinenti.

FLoC vs. API Topics

L’API FLoC genera un identificatore alfanumerico che riflette le abitudini di navigazione di un utente su Chrome. Nel complesso, non è molto efficace nel proteggere la privacy degli utenti. Ecco alcuni dei miglioramenti che Topics apporta a FLoC:

Protezione dal fingerprinting

FLoC è stato criticato perché non assicura la protezione contro il fingerprinting del browser con l’uso dell’ID FLoC dell’utente. Ma nessuno vuole essere tracciato o che le proprie informazioni personali siano esposte. Per questo motivo, l’API Topics adotta un approccio diverso, assegnando ogni argomento a molti utenti con determinati interessi e preservando la riservatezza. Inoltre, gli argomenti possono apprendere solo un argomento a settimana dagli utenti abituali, invece di raccogliere una quantità eccessiva di dati e raccomandare qualcosa.

Maggiore controllo

Google Topics sarà visibile nelle impostazioni del browser Chrome, una volta attivato. In questo modo si può avere un maggiore controllo sugli argomenti. Si possono eliminare quelli che non si gradiscono e scegliere solo gli argomenti ritenuti interessanti.

Inoltre, gli argomenti verranno cancellati dopo aver eliminato la cronologia di navigazione e non saranno presenti quando si naviga in modalità di navigazione privata. Questo è vantaggioso sia per il proprietario del sito web che per l’utente.

Se l’utente si disattiva dagli argomenti, questi non verranno salvati in base alla sua cronologia di navigazione. Allo stesso modo, se un sito si disattiva dagli argomenti, la sua pagina web non verrà considerata nel processo di assegnazione o selezione degli argomenti per i suoi utenti. Tutto questo non solo migliora il controllo e la riservatezza dei dati, ma anche la trasparenza.

Esclusione delle categorie sensibili

FLoC utilizza l’apprendimento automatico per raggruppare gli utenti con interessi simili in coorti basate sul loro comportamento di navigazione. Questo potrebbe portare a raggruppare gli utenti in base ad alcune categorie sensibili come la razza.

A differenza di FLoC, però, API Topics non indirizza gli utenti in base a categorie sensibili come razza, religione, orientamento sessuale, etnia e così via. Al contrario, elenca diverse categorie interamente pubbliche e gestite da esseri umani, escludendo gli argomenti sensibili. Inoltre, gli utenti e i proprietari di siti web possono disattivare l’API di Google Topics e scegliere di non partecipare alla logica dell’API.

Intuitività

L’API Topics di Privacy Sandbox propone un approccio di aggregazione e targeting basato sugli interessi più intuitivo e di semplice implementazione. Grazie a Topics, i gestori di siti web possono facilmente acquisire informazioni generiche sugli interessi degli utenti, tutelando al tempo stesso la loro privacy, e ottimizzare la distribuzione di contenuti mirati. L’API consente di raccogliere dati aggregati di alto livello senza tracciare gli utenti e targettizzare in modo appropriato.

Nonostante tutti i vantaggi dell’API Topics rispetto a FLoC, gli esperti di marketing e i sostenitori della privacy nutrono ancora alcune preoccupazioni. Temono, infatti, che l’indicazione degli interessi degli utente negli annunci, seppur in forma aggregata, possa ridurre l’effettiva tutela dell’anonimato.

Inoltre, offre una minore granularità rispetto a FLoC. Tuttavia, gli esperti di marketing e i proprietari dei siti sono curiosi di conoscere l’efficacia degli argomenti per migliorare il targeting senza rivelare le informazioni degli utenti.

È possibile disattivare l’API Topics?

Sì, è possibile disattivare l’API Topics su Chrome tramite le impostazioni della privacy Sandbox, poiché per funzionare, gli argomenti necessitano del coinvolgimento di quattro parti: l’utente, il browser web, il sito che l’utente sta visitando e il sito che fornisce l’annuncio.

Quindi non solo è possibile visualizzare gli argomenti, ma anche eliminare gli quelli indesiderati e disabilitare completamente gli argomenti. È inoltre possibile eliminare tutti gli argomenti memorizzati nel browser cancellando la cronologia di navigazione o disabilitare l’API degli argomenti passando alla modalità Incognito.

Per disattivare la condivisione dei propri dati di navigazione con le API Topics di Chrome è necessario digitare chrome://settings/adPrivacy nella barra degli indirizzi, oppure cliccare sui tre puntini verticali, accedere a Impostazioni, poi a Privacy e sicurezza e infine Privacy per gli annunci.

Da questa sezione, si accede a tre categorie:

Argomenti degli annunci

Annunci suggeriti dai siti

Misurazione degli annunci

Si possono disattivare tutte e tre le opzioni o solo una. Ma attenzione: non basta disattivare tutto per essere sicuri della propria privacy, almeno allo stato attuale delle cose. Perché i singoli siti possono ancora disporre dei loro cookie e altri metodi di tracciamento per raccogliere i dati di navigazione e profilare gli utenti. Ma si è già fatto un passo avanti.