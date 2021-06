Privacy Sandbox: Google prende tempo e detta i tempi

Google prende tempo. Il progetto Privacy Sandbox procede, ma affinché si possano raggiungere risultati concreti c'è l'assoluta necessità di dar vita ad uno standard condiviso e forte, che possa davvero alzare l'asticella in termini di privacy e possa essere quindi ampiamente condiviso. Per farcela serve altro tempo, altra concertazione, altro confronto:

L'iniziativa Privacy Sandbox mira a creare tecnologie web che proteggano la privacy delle persone online e offrano alle aziende e agli sviluppatori nuovi strumenti digitali per sostenere le proprie attività commerciali, rendendo così possibile l'esistenza di un web libero, aperto e con contenuti disponibili gratuitamente, sia oggi che in futuro. Per far sì che ciò accada, crediamo che sia fondamentale lavorare insieme per sviluppare una serie di standard aperti che migliorino la privacy sul web, offrendo alle persone maggiore trasparenza e maggiore controllo su come vengono utilizzati i loro dati.