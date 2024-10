Privacy, sicurezza e prestazioni con Norton 360 Advanced

Privacy, sicurezza e prestazioni sono elementi ormai imprescindibili da assicurare a tutti i tuoi dispositivi. Infatti, all’interno di ogni device sono contenuti dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento, foto, video, contatti e molto altro ancora. Contro qualsiasi minaccia, sia online che offline, c’è Norton 360 Advanced, la soluzione completa per te. Attivala subito in offerta speciale!

Grazie al 66% di sconto, oggi è tua a soli 3,75€ al mese, invece di 11,25€ al mese. Quindi a soli 44,99€ il primo anno, anziché 134,99€. Cosa stai aspettando? Si tratta di un’occasione golosa per mettere al sicuro tutti i tuoi device. Infatti, la licenza è valida per 1 anno e offre protezione per 10 device contemporaneamente.

La sua app multi-dispositivo è compatibile con PC (sia con chip Intel che Arm), Mac, smartphone o tablet. Inclusa nella suite hai un vero arsenale in grado di proteggerti da qualsiasi pericolo, ottimizzare i tuoi dispositivi e garantire il massimo delle prestazioni, senza appesantire il sistema operativo.

Norton 360 Advancet: la soluzione all in one per la tua sicurezza

Con Norton 360 Advanced hai una soluzione all in one per la tua sicurezza. Approfitta adesso della promozione in corso online. Attivala subito in offerta speciale! Ottieni il 66% di sconto solo grazie al nostro link. Perciò non perdere altro tempo perché non sappiamo quando questo vantaggio esclusivo terminerà.

Vediamo quali sono tutte le funzionalità incluse in Norton 360 Advanced:

antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce;

backup del PC nel cloud contro perdita di dati, errori dell'unità disco rigido, furto e ransomware;

Secure VPN con navigazione privata e senza tracciamento;

SafeCam per PC contro chi cerca di violare l'accesso non autorizzato alla webcam;

Social Media Monitoring per mantenere pià sicuri i tuoi account social alla ricerca di appropriazioni, attività rischiose e contenuti inappropriati;

assistenza in caso di furto del tuo portafoglio digitale;

Dark Web Monitoring per avvisarti di eventuale fughe dati;

Password Manager per generare e conservare credenziali di accesso, carte di credito e altri dati;

Orario di scuola per fornire un apprendimento a distanza più sicuro e organizzato ai tuoi figli;

per fornire un apprendimento a distanza più sicuro e organizzato ai tuoi figli; Protezione Minori.