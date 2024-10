PrivadoVPN: 24 mesi di VPN a 1,48€ al mese

La nuova promozione di PrivadoVPN sconta il piano VPN di 24 mesi dell’87%, con la possibilità dunque di attivare il servizio a 1,48 euro al mese per i primi due anni. L’offerta in corso include anche tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

VPN veloce e sicura, protezione antimalware e servizio di parental control: questi i principali punti di forza della VPN di PrivadoVPN, disponibile in super offerta sul sito ufficiale. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

PrivadoVPN in offerta a 1,48 euro al mese per 2 anni

PrivadoVPN utilizza specifici protocolli VPN per trovare il giusto equilibrio tra velocità e sicurezza. Il risultato è lodevole, dato che offre uno dei servizi più veloci oggi disponibili sul mercato, con server VPN in 49 diversi Paesi e 66 città in tutto il mondo. Questo rappresenta un chiaro vantaggio per chi è abituato a guardare numerosi contenuti in streaming.

La velocità non è però l’unico suo punto di forza. L’opzione proprietaria Control Tower aiuta a bloccare la pubblicità invasiva sui siti web e gli eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet. Inoltre, consente di proteggere al meglio i propri figli dai cybercriminali.

Sempre a proposito di sicurezza, ci sono altri due aspetti da sottolineare: la politica no-log e la sede in Svizzera. Due fattori che, messi insieme, costituiscono un’ulteriore testimonianza di quanto il servizio proposto da PrivadoVPN sia sicuro sotto tutti i punti di vista.

Il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è in promozione a 1,48 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto. Qualora poi il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.