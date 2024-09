PrivadoVPN ancora in offerta a meno di 1,50 euro al mese

Anche ora che il mese di settembre sta per concludersi, PrivadoVPN si conferma come una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo. Merito dell’ultima promozione in corso sul sito ufficiale, che sconta il prezzo di listino dell’87%, portando il prezzo a 1,48 euro al mese per 24 mesi. A questo si aggiungono poi tre mesi extra di servizio in regalo e 30 giorni di rimborso garantito qualora la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Tra le caratteristiche chiave di PrivadoVPN si annoverano i dati illimitati, fino a 10 connessioni in contemporanea, la politica no-log e la prevenzione contro le minacce online. A conferma della bontà del servizio vi sono poi le tante recensioni positive guadagnate dalla stampa specializzata, tra cui anche Forbes, Digital Trends Tech Radar.

PrivadoVPN: il piano di 24 mesi in sconto dell’87%

L’offerta per le vacanze estive di PrivadoVPN prosegue dunque anche in questo inizio di settimana. Scegliendo il suo servizio è possibile scegliere tra oltre 65 città per ottenere la connessione VPN più adatta per le proprie esigenze, con la certezza che i propri dati restino al sicuro. Questo grazie alla sede della società a Zugo, in Svizzera, dove sono in vigore alcune delle migliori leggi sulla tutela dei consumatori.

L’utilizzo di PrivadoVPN consente di bloccare pubblicità e malware, nonché di proteggere i più piccoli dai cybercriminali grazie alla funzionalità denominata Control Tower. Grazie a questa opzione, è possibile limitare l’accesso ai social, evitare l’accesso a siti potenzialmente dannosi e rendere più veloce la navigazione sul web.

Due anni di PrivadoVPN sono in offerta a 1,48 euro al mese. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e include una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.