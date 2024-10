PrivadoVPN è sicura e affidabile e costa meno di 2€ con lo sconto dell'87%

Una VPN è utile in numerosi contesti: nasconde le tue attività online, ti protegge da furti d’identità e ti permette anche di bypassare i limiti geografici legati allo streaming. Se stai cercando un servizio VPN affidabile e conveniente, PrivadoVPN offre un’opportunità imperdibile: un piano biennale con uno sconto dell’87% e 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Con questa promozione esclusiva, che puoi attivare qui, otterrai una protezione completa a soli 1,48 euro al mese.

Tra le migliori VPN del 2024

PrivadoVPN è particolarmente apprezzata: ha infatti superato le 5.000 recensioni a 5 stelle. I suoi vantaggi sono sicuramente punti a favore. Oltre alla velocità, infatti, PrivadoVPN offre dati illimitati, un numero illimitato di dispositivi collegabili, e fino a 10 connessioni simultanee. Il che la rende perfetta sia per l’uso personale che per una famiglia.

Uno degli aspetti più importanti di PrivadoVPN è il suo impegno per la privacy. Con sede a Zugo, in Svizzera, l’azienda gode delle migliori leggi al mondo sulla tutela dei consumatori: non viene infatti richiesto alcun obbligo di registrazione. In più, PrivadoVPN adotta una rigorosa politica di zero log: i tuoi dati non vengono registrati né conservati.

Altre funzionalità di PrivadoVPN sono il blocco degli annunci pubblicitari, la prevenzione delle minacce online, e il parental control, per una navigazione sicura anche per i più piccoli. È anche perfetta per lo streaming, perché offre una rete di server distribuita in oltre 66 città in tutto il mondo, garantendo connessioni veloci e senza interruzioni.

La promozione PrivadoVPN è ancora attiva: abbonati con uno sconto dell’87% (solo 1,48 euro al mese) e ricevi 3 mesi gratuiti. Se non sei completamente soddisfatto del servizio, hai a disposizione una garanzia di rimborso entro 30 giorni, che ti permette di provare la piattaforma senza rischi.