 PrivadoVPN in super offerta: VPN illimitata con sconto del 90% e 3 mesi gratis
La VPN di PrivadoVPN è in offerta: accedi a tutti i vantaggi con uno sconto del 90% e garanzia di 30 giorni.
Proteggere la propria privacy online è fondamentale, soprattutto se si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, servizi di streaming o più dispositivi. Proprio per questo l’offerta PrivadoVPN risulta eccellente: uno sconto del 90% sul piano da 24 mesi, che incluse 3 mesi extra. Prezzo finale: 1,11 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

PrivadoVPN in offerta: sicurezza totale online a un prezzo mai visto

PrivadoVPN è una VPN illimitata progettata per offrire prestazioni elevate. Il servizio mette a disposizione dati illimitati, dispositivi illimitati e fino a 10 connessioni simultanee, rendendolo ideale sia per uso personale che familiare.

La rete include server in 50 Paesi e 67 città nel mondo, ottimizzati per garantire velocità VPN super veloci e connessioni stabili. I protocolli di crittografia avanzati consentono di bilanciare al meglio sicurezza e performance, mantenendo una navigazione fluida anche per streaming, social media e download.

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la rigorosa politica no-log: il provider non registra né conserva alcuna attività online dell’utente. Tutti i dati vengono protetti tramite crittografia AES a 256 bit, uno standard di livello militare che rende impossibile l’intercettazione delle informazioni, anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Il servizio include blocco degli annunci pubblicitari, prevenzione delle minacce malware e controllo parentale, utili per proteggere anche i più giovani dai rischi online. Tutte le funzioni possono essere attivate con un semplice tocco e applicate a ogni dispositivo collegato alla VPN.

PrivadoVPN è facile da usare anche per chi non ha esperienza con le VPN. Le app sono disponibili per Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV Stick. Bastano pochi secondi per connettersi automaticamente al server più veloce o selezionare manualmente una posizione tra quelle disponibili.

L’offerta PrivadoVPN rappresenta una delle promozioni VPN più vantaggiose del momento: approfitta ora dello sconto del 90%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

16 dic 2025
