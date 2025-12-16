PrivadoVPN in super offerta: VPN illimitata con sconto del 90% e 3 mesi gratis

Proteggere la propria privacy online è fondamentale, soprattutto se si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, servizi di streaming o più dispositivi. Proprio per questo l’offerta PrivadoVPN risulta eccellente: uno sconto del 90% sul piano da 24 mesi, che incluse 3 mesi extra. Prezzo finale: 1,11 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

PrivadoVPN in offerta: sicurezza totale online a un prezzo mai visto

PrivadoVPN è una VPN illimitata progettata per offrire prestazioni elevate. Il servizio mette a disposizione dati illimitati, dispositivi illimitati e fino a 10 connessioni simultanee, rendendolo ideale sia per uso personale che familiare.

La rete include server in 50 Paesi e 67 città nel mondo, ottimizzati per garantire velocità VPN super veloci e connessioni stabili. I protocolli di crittografia avanzati consentono di bilanciare al meglio sicurezza e performance, mantenendo una navigazione fluida anche per streaming, social media e download.

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la rigorosa politica no-log: il provider non registra né conserva alcuna attività online dell’utente. Tutti i dati vengono protetti tramite crittografia AES a 256 bit, uno standard di livello militare che rende impossibile l’intercettazione delle informazioni, anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Il servizio include blocco degli annunci pubblicitari, prevenzione delle minacce malware e controllo parentale, utili per proteggere anche i più giovani dai rischi online. Tutte le funzioni possono essere attivate con un semplice tocco e applicate a ogni dispositivo collegato alla VPN.

PrivadoVPN è facile da usare anche per chi non ha esperienza con le VPN. Le app sono disponibili per Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV Stick. Bastano pochi secondi per connettersi automaticamente al server più veloce o selezionare manualmente una posizione tra quelle disponibili.

L’offerta PrivadoVPN rappresenta una delle promozioni VPN più vantaggiose del momento: approfitta ora dello sconto del 90%.