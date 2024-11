PrivadoVPN: offerta Black Friday SHOCK (87% di sconto e 3 mesi extra)

Con PrivadoVPN puoi avere la sicurezza e la velocità che cerchi quando navighi in rete, ovunque ti trovi. Se non la conosci, puoi provarla con l’offerta Black Friday che ti garantisce uno sconto assurdo dell’87% con 3 mesi extra che si aggiungeranno al tuo abbonamento biennale. E nel caso non fossi soddisfatto puoi richiedere il rimborso integrale entro 30 giorni.

Perché dovresti provare PrivadoVPN

PrivadoVPN è una rete virtuale privata basata sul protocollo WireGuard: questo si traduce in prestazioni eccellenti con alte velocità e accesso a server in 66 città e 49 paesi in tutto il mondo. Così potrai liberamente accedere a contenuti internazionali o bloccati geograficamente ovunque ti trovi.

Il servizio include una eccellente protezione antimalware che ti protegge in tempo reale, monitorando costantemente per evitare infezioni e minacce digitale. A completare l’offerta abbiamo poi funzionalità avanzate come il kill switch, che interrompe la connessione in caso di disconnessione della VPN, e lo split tunneling, che ti permette di scegliere quali app devono passare attraverso la VPN.

Non manca infine il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una funzione di controllo parentale con cui garantire una navigazione sicura per tutti i componenti della tua famiglia.

Proteggi la tua privacy senza compromessi e ad un prezzo ultraconveniente con l’offerta Black Friday di PrivadoVPN: risparmi l’87% e hai anche 3 mesi extra gratuiti.