PrivadoVPN: offerta VPN con sconto fino al 90%

La sicurezza online è diventata sempre più importante, soprattutto quando si naviga su reti pubbliche, si accede a servizi digitali o si condividono informazioni personali. Per questo motivo molte persone scelgono di utilizzare una VPN, uno strumento che consente di proteggere la connessione Internet e migliorare la privacy online.
Tra i servizi disponibili sul mercato c’è PrivadoVPN, una piattaforma progettata per garantire una navigazione sicura e privata. In questo periodo PrivadoVPN propone una promozione speciale con sconti fino al 90%, permettendo di accedere alla versione Premium a prezzi molto ridotti.
VPN illimitata a partire da 1,11 € al mese
Grazie ai prezzi promozionali e alle funzionalità dedicate alla privacy, PrivadoVPN rappresenta una delle soluzioni più accessibili per chi desidera proteggere la propria connessione Internet e navigare online in modo più sicuro.
L’offerta più conveniente è il piano VPN illimitata per 24 mesi, che include anche 3 mesi gratuiti. Con questa promozione il prezzo scende a circa 1,11 euro al mese, con un pagamento iniziale di 30 euro per il periodo completo.
Un’altra opzione disponibile è il piano da 12 mesi più 3 mesi gratuiti, con un costo di circa 1,33 euro al mese e un pagamento totale di 20 euro per il primo periodo.
Per chi desidera provare il servizio senza impegno è disponibile anche un piano mensile da 10,99 euro, oltre a una versione gratuita con funzionalità di base.
Funzioni di sicurezza e privacy
PrivadoVPN offre una serie di strumenti pensati per migliorare la sicurezza della navigazione. Il servizio include dati illimitati, server distribuiti in 67 città nel mondo e la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
La piattaforma utilizza una politica zero log, che significa che non vengono registrate le attività online degli utenti. Tra le funzionalità disponibili ci sono anche il blocco degli annunci pubblicitari, la prevenzione delle minacce online e strumenti di controllo parentale per una navigazione più sicura.
Antivirus opzionale e garanzia di rimborso
Gli utenti possono anche aggiungere un antivirus opzionale al costo di 1,99 euro al mese, integrando così un ulteriore livello di protezione contro malware e minacce informatiche.
PrivadoVPN offre inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di provare il servizio senza rischi. Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.