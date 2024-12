Naviga anonimo e sicuro a soli 1,48€/mese con PrivadoVPN

Il valore della privacy è inestimabile, ma sappiamo bene quanto costa proteggerla: solo 1,48 euro al mese, grazie alla nuova super offerta proposta da PrivadoVPN. Il servizio è stato premiato con migliaia di recensioni a 5 stelle pubblicate dagli utenti che lo hanno già messo alla prova. Scegliendo di attivare l’abbonamento con durata biennale hai diritto all’87% di sconto e 3 mesi gratis di accesso a tutte le funzionalità incluse.

L’offerta di PrivadoVPN: sconto 87% e 3 mesi gratis

I vantaggi sono davvero tanti. Proviamo a elencare di seguito quelli più importanti, rimandando al sito ufficiale per l’elenco completo: possibilità di configurazione su un numero illimitato di dispositivi (10 operativi in contemporanea, la compatibilità è assicurata per Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV e tvOS), supporto per streaming e gaming al massimo della velocità, piena conformità alle leggi sui dati, assistenza attiva 24/7 a cui rivolgere qualsiasi domanda, integrazione dei protocolli OpenVPN e WireGuard, blocco automatico delle pubblicità e molto altro ancora. Per maggiori informazioni, fai un salto sulla pagina dedicata.

La rete globale di PrivadoVPN è composta da server in 65 città del mondo, distribuite in ogni continente, dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Australia al Sudafrica, senza ovviamente dimenticare l’Italia. È inoltre garantito il rispetto della politica no-log per assicurare che nessuna informazione sia mai archiviata o condivisa con terze parti.

Ricapitolando, grazie alla promozione in corso, puoi sfruttare sia lo sconto dell’87% sul prezzo di listino che i 3 mesi gratis in omaggio per l’accesso a tutte le funzionalità della Virtual Private Network: devi solo attivare l’abbonamento biennale. Se il servizio non soddisferà le tue aspettative, avrai la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa sostenuta entro 30 giorni dal pagamento.