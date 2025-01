PrivadoVPN è perfetta se vuoi risparmiare: 1,48€ + 3 mesi gratis

Cerchi la soluzione perfetta per mettere al sicuro la tua privacy e navigare senza limiti? PrivadoVPN è la VPN ideale che soddisfa le tue esigenze, perché è anche economica, ma senza rinunciare alla qualità. Attivala adesso a soli 1,48€ al mese con 3 mesi gratis. Questa offerta si applica all’abbonamento biennale e ti permette di risparmiare l’87% sul prezzo di listino ufficiale.

Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare e ottenere il massimo della sicurezza su tutti i tuoi dispositivi. Raccomandata da tutti i maggiori esperti di privacy e cybersecurity, questa VPN è in grado di mettere al sicuro ogni tua informazione, impedendo l’accesso di terzi ai tuoi dati sensibili. Infatti, ogni server è in grado di criptare le tue informazioni, sia in entrata che in uscita, quando sei online.

Tutto questo senza però compromettere la velocità e la fluidità della tua connessione dati. Infatti, ogni server fornisce una larghezza di banda illimitata perfetta per download rapidi, streaming senza buffering, gaming a bassissima latenza e navigazione stabile. Insomma, PrivadoVPN è una vera bomba.

PrivadoVPN attiva una VPN di vantaggi sui tuoi dispositivi

Con PrivadoVPN attivi una VPN ricca di vantaggi sui tuoi dispositivi mobili e fissi. Attivala adesso a soli 1,48€ al mese con 3 mesi gratis. Grazie questa promozione accedi a tutte le funzionalità all’87% di sconto, per due anni. Ecco tutte le possibilità incluse in questa soluzione:

dispositivi illimitati per installare l’app multi-device su tutti i dispositivi che vuoi, senza alcun limite;

per installare l’app multi-device su tutti i dispositivi che vuoi, senza alcun limite; supporto per lo streaming così da goderti contenuti sempre fluidi quando segui un evento sportivo o la tua serie preferita;

così da goderti contenuti sempre fluidi quando segui un evento sportivo o la tua serie preferita; leggi svizzere sulla privacy per una maggiore sicurezza nella gestione delle tue informazioni;

per una maggiore sicurezza nella gestione delle tue informazioni; assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per avere supporto professionale in qualsiasi momento;

24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per avere supporto professionale in qualsiasi momento; protocollo OpenVPN ;

; protocollo WireGuard ;

; blocco annunci pubblicitari per navigare senza compromessi;

per navigare senza compromessi; oltre 50 posizioni virtuali per abbattere qualsiasi censura o blocco regionale.

Cosa stai aspettando? Scegli subito la libertà online sicura e affidabile di PrivadoVPN, la VPN che non cede a compromessi, ma solo al prezzo.