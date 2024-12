PrivadoVPN: risparmia l'87% sul piano biennale e proteggi la tua privacy

Se stai cercando una VPN affidabile, veloce e accessibile, PrivadoVPN offre un’offerta imperdibile. Con soli €1.48 al mese, puoi beneficiare di una protezione completa online, dati illimitati e accesso senza limiti in tutto il mondo. Scopri perché questa è la scelta ideale per lo streaming, la sicurezza e la privacy.

Risparmia l’87%

Con l’offerta in corso, PrivadoVPN offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile, grazie a un risparmio dell’87% sul piano biennale. La rete globale di server garantisce velocità elevate e connessioni stabili in oltre 65 città in tutto il mondo. È perfetta per chi ama lo streaming, consentendo di accedere a contenuti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altre piattaforme ovunque ci si trovi.

Come approfittare dell’offerta

Scegli il piano da 24 mesi: a soli €1.48/mese, risparmi l’87% e ottieni 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Iscriviti in pochi passi: nessuna registrazione complicata e garanzia di rimborso entro 30 giorni. Scarica l’app: compatibile con Windows, macOS, Android, iOS e altre piattaforme.

Tutti i vantaggi di PrivadoVPN

Prezzo competitivo : risparmia l’87% sul piano biennale.

: risparmia l’87% sul piano biennale. Prestazioni elevate : la rete globale di server garantisce velocità elevate e connessioni stabili in oltre 65 città .

: la rete globale di server garantisce velocità elevate e connessioni stabili in oltre . Streaming senza confini : accedi ai tuoi contenuti preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altro, ovunque ti trovi.

: accedi ai tuoi contenuti preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altro, ovunque ti trovi. Protezione totale : Include zero log , blocco degli annunci pubblicitari, prevenzione delle minacce e controllo parentale per una navigazione sicura.

: Include , blocco degli annunci pubblicitari, prevenzione delle minacce e controllo parentale per una navigazione sicura. Compatibilità multi-dispositivo : Utilizzabile su dispositivi illimitati con 10 connessioni simultanee , ideale per famiglie e professionisti.

: Utilizzabile su con , ideale per famiglie e professionisti. Dati illimitati : naviga senza limiti di banda.

: naviga senza limiti di banda. Privacy svizzera : con sede a Zugo, in Svizzera, PrivadoVPN è protetta da rigide leggi sulla privacy e non fa parte di accordi di sorveglianza internazionale.

: con sede a Zugo, in Svizzera, PrivadoVPN è protetta da rigide leggi sulla privacy e non fa parte di accordi di sorveglianza internazionale. Protocolli avanzati : utilizza i protocolli OpenVPN e WireGuard® per una connessione veloce e sicura.

: utilizza i protocolli OpenVPN e WireGuard® per una connessione veloce e sicura. Garanzia di rimborso: hai 30 giorni per provare il servizio senza rischi.

Per conoscere l’offerta completa di Privado VPN clicca qui