PrivadoVPN: sicurezza e risparmio per viaggiare connessi

Viaggiare oggi significa essere sempre connessi: Wi-Fi pubblici, prenotazioni online, pagamenti digitali e streaming in mobilità. In questo contesto, una VPN affidabile diventa uno strumento essenziale. PrivadoVPN propone una delle offerte più competitive del momento, pensata proprio per chi viaggia e vuole proteggere i propri dati senza rinunciare alla velocità.
Piani flessibili e sconti fino al 90%
PrivadoVPN offre diverse opzioni di abbonamento, adatte sia a chi cerca una soluzione temporanea sia a chi vuole il massimo risparmio nel lungo periodo:
-
Piano mensile: 10,99 $ al mese, con fatturazione mensile.
-
Piano 12 mesi + 3 mesi gratis: 1,33 $ al mese, con un risparmio dell’88%.
-
Piano 24 mesi + 3 mesi gratis: 1,11 $ al mese, sconto del 90%, per un totale iniziale di 30 $.
Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di provare il servizio senza rischi. È inoltre possibile aggiungere un modulo antivirus a 1,99 $ al mese.
Sicurezza avanzata e privacy svizzera
Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la protezione della privacy. Il servizio è protetto dalle leggi svizzere sulla privacy e adotta una rigorosa politica Zero Log, che garantisce l’assenza di registrazione delle attività online degli utenti.
Funzionalità complete per ogni esigenza
Pagamenti flessibili e attivazione semplice
PrivadoVPN consente di pagare tramite carta di credito, PayPal, criptovalute e altri metodi, rendendo l’attivazione rapida e accessibile anche a chi desidera maggiore anonimato nei pagamenti.
Con prezzi a partire da 1,11 $ al mese, sicurezza avanzata e una politica trasparente sulla privacy, PrivadoVPN si posiziona come una soluzione ideale per le vacanze e per l’uso quotidiano. Un servizio completo, pensato per chi vuole navigare ovunque in modo sicuro, senza compromessi. Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.