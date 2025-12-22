 PrivadoVPN: sicurezza e risparmio per viaggiare connessi
PrivadoVPN offre una connessione sicura e veloce anche in viaggio, con dati illimitati, protezione avanzata della privacy e piani scontati fino al 90%.
Sicurezza VPN
Viaggiare oggi significa essere sempre connessi: Wi-Fi pubblici, prenotazioni online, pagamenti digitali e streaming in mobilità. In questo contesto, una VPN affidabile diventa uno strumento essenziale. PrivadoVPN propone una delle offerte più competitive del momento, pensata proprio per chi viaggia e vuole proteggere i propri dati senza rinunciare alla velocità.

Naviga in sicurezza con PrivadoVPN

Piani flessibili e sconti fino al 90%

PrivadoVPN offre diverse opzioni di abbonamento, adatte sia a chi cerca una soluzione temporanea sia a chi vuole il massimo risparmio nel lungo periodo:

  • Piano mensile: 10,99 $ al mese, con fatturazione mensile.

  • Piano 12 mesi + 3 mesi gratis: 1,33 $ al mese, con un risparmio dell’88%.

  • Piano 24 mesi + 3 mesi gratis: 1,11 $ al mese, sconto del 90%, per un totale iniziale di 30 $.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di provare il servizio senza rischi. È inoltre possibile aggiungere un modulo antivirus a 1,99 $ al mese.

Sicurezza avanzata e privacy svizzera

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la protezione della privacy. Il servizio è protetto dalle leggi svizzere sulla privacy e adotta una rigorosa politica Zero Log, che garantisce l’assenza di registrazione delle attività online degli utenti.

Funzionalità complete per ogni esigenza

Il piano da 24 mesi include tutto ciò che serve per l’uso quotidiano e in viaggio: dati illimitati, server in 67 città e fino a 10 connessioni simultanee. Hai il supporto SOCKS5 Proxy, il blocco degli annunci e la prevenzione delle minacce online, oltre al controllo parentale e alle app disponibili per tutti i principali dispositivi.

Pagamenti flessibili e attivazione semplice

PrivadoVPN consente di pagare tramite carta di credito, PayPal, criptovalute e altri metodi, rendendo l’attivazione rapida e accessibile anche a chi desidera maggiore anonimato nei pagamenti.

Con prezzi a partire da 1,11 $ al mese, sicurezza avanzata e una politica trasparente sulla privacy, PrivadoVPN si posiziona come una soluzione ideale per le vacanze e per l’uso quotidiano. Un servizio completo, pensato per chi vuole navigare ovunque in modo sicuro, senza compromessi. Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 dic 2025

