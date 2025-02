PrivadoVPN ti fa il regalo: 90% di sconto e 3 mesi extra GRATIS

PrivadoVPN è la scelta giusta per proteggere la tua connessione ovunque ti trovi: ora, quella che è stata definita come la “Miglior VPN del 2024 per lo streaming” è disponibile con un maxi sconto del 90% sul piano biennale che ti regalerà anche 3 mesi extra gratis. Una protezione completa, in pratica, a soli 1,11 euro al mese.

PrivadoVPN: perché è la scelta giusta e conveniente

Con PrivadoVPN potrai avere la certezza che quando navighi online connesso alla VPN i tuoi dati saranno completamente crittografati, così da impedire a malintenzionati e curiosi di intercettare le tue informazioni: persino quando sarai connesso a delle reti WiFi pubbliche come quelle di bar, aeroporti e università.

I protocolli avanzati di cui fa uso PrivadoVPN ti daranno la certezza che la tua attività online resti al sicuro da occhi indiscreti, compreso persino il tuo provider internet. Tutto ciò è integrato dalla protezione antimalware che ti supporta nell’evitare siti web dannosi e programmi che potrebbero compromettere la sicurezza del tuo dispositivo.

Inoltre, potrai finalmente dire addio ai rallentamenti di navigazione dovuti alle pubblicità invasive e alle richieste cookie: e, grazie alla rete globale di server, potrai accedere a qualsiasi contenuto bloccato nella regione in cui ti trovi, aggirando così restrizioni e censure.

Approfitta subito del 90% di sconto sul piano da 2 anni con 3 mesi extra in regalo per scoprire i fantastici vantaggi di PrivadoVPN.