 Private Internet Access è in offerta: VPN sicura ad appena 1,99 euro al mese
Con Private Internet Access è possibile sfruttare una VPN illimitata con un costo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale.
Private Internet Access è la scelta giusta per chi vuole attivare una nuova VPN illimitata. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi, per un totale di 26 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access tramite il box qui di sotto. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che consente a tutti gli utenti un accesso sicuro a Internet con la possibilità di ridurre il costo del servizio a meno di 2 euro al mese.

Private Internet Access: la VPN da scegliere oggi

Con Private Internet Access è possibile sfruttare una VPN illimitata e ricca di vantaggi. Il servizio permette a tutti i suoi utenti di scegliere il server VPN da cui connettersi, sfruttando un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici online, in modo semplice e veloce.

La connessione tramite VPN prevede la protezione della crittografia, per accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento, anche grazie a una politica “zero log”. Da segnalare che l’uso della VPN può avvenire da 8 dispositivi in contemporanea e senza limiti di banda.

Sfruttando la promozione in corso oggi, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi, per un totale di 26 mesi di utilizzo, sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta proposta è valida solo per un breve periodo di tempo e consente l’accesso a una VPN completa, sicura e senza limiti con condizioni molto vantaggiose.

Pubblicato il 25 ott 2025

25 ott 2025
