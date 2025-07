Private Internet Access è la VPN da attivare in estate: costa 1,99 €/mese

Private Internet Access si candida a essere la VPN giusta da attivare in estate e il motivo è molto semplice. Con la nuova promozione in corso, infatti, è possibile scegliere il piano di 24 mesi del servizio andando a ottenere uno sconto fino a 1,99 euro al mese oltre a 2 mesi extra aggiuntivi. Si tratta di un modo semplice e conveniente per assicurarsi una VPN con un prezzo ridotto al minimo possibile e senza limiti per un lungo periodo di tempo. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, tramite il link qui di sotto. L’offerta include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere Private Internet Access

Con Private Internet Access, servizio noto anche con l’acronimo di PIA, è possibile accedere a una VPN:

senza limiti di utilizzo

con la protezione della crittografia del traffico dati per rendere sicura una connessione anche quando si utilizza un accesso a Internet pubblico e non protetto

del traffico dati per rendere sicura una connessione anche quando si utilizza un accesso a Internet pubblico e non protetto con una politica “zero log” che assicura l’assenza di un monitoraggio dell’attività dell’utente

che assicura l’assenza di un monitoraggio dell’attività dell’utente un utilizzo multi-dispositivo con la possibilità di accedere alla rete VPN utilizzando le varie app ufficiali di PIA

con la possibilità di accedere alla rete VPN utilizzando le varie app ufficiali di PIA un network di migliaia di server che copre 91 Paesi per navigare online senza blocchi geografici e censure online

che copre per navigare online senza blocchi geografici e censure online il blocco degli annunci integrato

una procedura di configurazione facile

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi che consente di accedere in sicurezza alla rete VPN, sfruttandone appieno i vantaggi.

Con l’offerta in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un costo di appena 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 2 mesi extra. L’offerta in questione include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.