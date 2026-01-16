 Private Internet Access in offerta a 1,85 €/mese: è la VPN da attivare oggi
Con l'offerta in corso Private Internet Access è in offerta ad appena 1,85 euro al mese: si tratta della migliore VPN da scegliere oggi.
Private Internet Access è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata a meno di 2 euro al mese Scegliendo il piano 2 Anni + 4 Mesi, infatti, è possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 1,85 euro al mese. L’offerta in questione comprende una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dall’attivazione dell’offerta. Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Private Internet Access: la VPN giusta da scegliere oggi

Per una VPN illimitata e sicura è possibile attivare Private Internet Access che, con l’offerta in corso, è ora un punto di riferimento del mercato anche per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Il servizio garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, con una connessione senza limiti e con una politica zero log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo.

In questo modo, è possibile navigare in sicurezza e proteggendo la propria privacy anche quando si utilizza una connessione non privata e, quindi, su cui non c’è certezza di poter accedere a Internet senza tracciamento.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, distribuito in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online per navigare senza limitazioni.

Private Internet Access è disponibile anche con un utilizzo multi-dispositivo, sfruttando tutte le applicazioni messe a disposizione dal servizio per i principali sistemi operativi. C’è anche il blocco degli annunci integrato.

Grazie all’offerta in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,85 euro al mese scegliendo il piano di 28 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile di seguito, tramite una rapida procedura di attivazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

