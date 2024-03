Private Internet Access, una VPN a meno di 2€ al mese

Sei stanco di non poter vedere i contenuti in streaming o musicali che preferisci a causa delle georestrizioni, e vorresti una VPN in grado di darti libero accesso a quello che vuoi, senza però compromettere i tuoi dati personali? Oggi ti facciamo scoprire Private Internet Access, una VPN capace di fare tutto questo ad un prezzo irrisorio.

Private Internet Access, una VPN sicura

Partiamo dalle basi: Private Internet Access è una VPN dotata di 91 Paesi all’interno del suo ventaglio di scelta di IP. Questo significa che potrai accedere praticamente da quasi ogni parte del mondo, in modo d’avere accesso a tutte le app che vuoi e a tutti i film e le serie tv che desideri senza dover sottostare alle restrizioni geografiche.

Con questo servizio avrai la possibilità di usare la tua VPN su un numero illimitato di dispositivi, senza dover pagare costi extra: l’applicazione potrai installarla su Windows, Mac e Linux, ma anche Android e iOS, e persino come estensione per Chrome, Mozilla e Opera. Questa VPN infine aderisce ad una rigida politica “no-log”: per questo non registreranno mai il traffico che farai, ne archivieranno i tuoi dati. Il software di questa VPN poi è Open-Source, dando ampio spazio alla trasparenza e all’onestà.

Per installare Private Internet Access, dovrai semplicemente configurarla in modo rapido e veloce, e poi usarla senza nemmeno accorgertene. Insieme al servizio, avrai anche un blocco degli annunci integrato, un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e una serie di feature tecniche come lo split tunneling e delle impostazioni personalizzabili adatte ai più avvezzi.

Private Internet Access è disponibile in pacchetti mensili (10,69€ al mese), semestrali (6,79€ al mese), ma il migliore è senza dubbio il biennale: pagando 2 anni, avrai il tutto a 1,99€ al mese, e due mesi saranno in regalo (arrivando quindi ad avere 26 mesi di servizio), con uno sconto totale dell’81%.