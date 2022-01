Private Internet Access VPN: sconto 85% per tre anni

Il garante della privacy austriaco ha recentemente stabilito che Google Analytics non rispetta il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto trasferisce alcuni dati degli utenti negli Stati Uniti. Per nascondere l'indirizzo IP del dispositivo e le attività online è possibile utilizzare una VPN, come Private Internet Access. L'abbonamento per tre anni (+ tre mesi gratis) è in offerta a 1,79 euro/mese.

Private Internet Access: sconto dell'85%

Private Internet Access (PIA) offre funzionalità simili a quelle della concorrenza, ma si distingue per una caratteristica molto interessante. Il codice della VPN è open source, quindi tutti possono ispezionarlo ed eventualmente apportare miglioramenti. PIA possiede una rete di server in 78 paesi, principalmente negli Stati Uniti. Non è noto il numero, ma è sufficiente per trovare quello con le migliori prestazioni (solitamente il più vicino geograficamente).

Private Internet Access protegge il traffico con la crittografia AES a 256 bit e blocca malware, annunci pubblicitari fastidiosi e tracker con la funzionalità MACE. I protocolli supportati sono WireGuard e OpenVPN. La VPN può essere installata su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, console, router, smart TV e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch (disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (consente di indicare quali app non devono passare per la VPN). L'utente può inoltre impostare regole per la connessione o disconnessione automatica su specifiche connessioni o tipi di rete.

Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per tre anni (+ tre mesi gratis) può essere sottoscritto a 1,79 euro/mese (sconto dell'85%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.