Private Internet: 3 anni + 3 mesi gratis

La privacy, oggi come oggi, è continuamente messa in pericolo navigando sulla rete. Quindi, diventa necessario poter usufruire di un servizio che la tuteli. Private Internet offre da sempre servizi per tale scopo e di recente ha lanciato una fantastica promozione.

In particolare, ci riferiamo all’offerta sulla VPN 3 anni + 3 mesi gratis. Che vale a dire corrispondono a 1.79€/mese.

In questo modo, sarà possibile mantenere i propri dati criptati per una maggiore sicurezza. Non si permetterà a nessuno di accedere a email non criptate, foto, dettagli bancari o qualsiasi altro dato che è meglio rimanga privato.

Si otterranno poi dei contenuti illimitati. Con la VPN PIA accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti, come programmi TV, App o negozi, senza restrizioni, indipendentemente da dove si vive.

Private Internet cosa offre

Ecco alcuni vantaggi di attivare il servizio Private Internet:

Esperti di protezione della privacy: Anni di esperienza nel settore VPN

Milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo

Assistenza clienti in tempo reale 24/7

Trasparenza consoftware open source

Componenti aggiuntivi premium per una maggiore sicurezza

Ecco due colonne portanti del suo servizio.

Antivirus basato sulla privacy

Il software antivirus all'avanguardia analizza e rimuove il malware dal tuo PC Windows, senza mai tracciare l'attività dell'utente o registrare i tuoi dati – PIA è l'unico antivirus a offrirti il pieno controllo dei tuoi dati e della tua privacy digitale.

Indirizzo IP dedicato

Si otterrà un indirizzo IP univoco tutto per l'utente. Una ottima soluzione se desideri tutti i vantaggi di una VPN — come accedere a contenuti geograficamente limitati e nascondere l'attività online — ma con meno CAPTCHA e maggiore stabilità quando si gioca o si utilizza l'online banking.

Opinioni e recensioni

Ecco qualche opinione rilasciata sul servizio.

Ted

Titolo: VPN eccellente

Si tratta di un servizio eccellente che fornisce tutto ciò di cui ho bisogno ad un prezzo contenuto. È di gran lunga la migliore VPN che abbia mai usato.

Chad

Titolo: Facile da usare

Facile da usare. Molto facile da configurare su tutti i miei dispositivi. Adoro questo servizio e lo conisglio a tutti come must have per la protezione della privacy.

Scott

Titolo: Servizio, soddisfazione, fiducia

Ottimo servizio da utilizzare in sicurezza. Facile da configurare e molto economico. Grazie PIA!

Private Internet: vantaggi

Non ancora convinto? Ecco alcuni vantaggi offerti dal servizio.

Senza log

PIA non traccia, registra o memorizza mai nessun tipo di dati di utilizzo. La privacy degli utenti è al centro della nostra missione.

Open source della VPN

Le app sono 100% open-source. Chiunque può ispezionare e personalizzare il nostro software open-source.

Aggiornamenti all'avanguardia

Private Internet Access utilizza i più recenti e i migliori standard di crittografia e protocolli VPN, come WireGuard.

VPN facile da usare

Scegli il tuo piano, scarica l'App della VPN PIA, verifica il tuo account e sari protetto in pochi minuti.

VPN con larghezza di banda illimitata

Sfrutta le velocità internet a 360°, grazie alla nostra vasta rete di server.

Blocca annunci, tracker & malware

Sbarazzati di pubblicità, tracker online e siti web dannosi grazie alla funzione “MACE” di PIA.