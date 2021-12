PrivateVPN: 36 mesi al prezzo di 12 (sconto 85%)

Una delle migliori offerte del momento è quella di PrivateVPN. Gli utenti che cercano una soluzione affidabile per navigare in assoluto anonimato possono approfittare dell'ottima promozione per sottoscrivere l'abbonamento per tre anni con uno sconto dell'85%.

PrivateVPN: solo 1,78 euro per 36 mesi

PrivateVPN possiede una rete di oltre 200 server in 63 paesi. Il numero è inferiore a quello di molti concorrenti, ma il provider VPN svedese garantisce affidabilità, privacy e prestazioni top. Gli utenti possono ovviamente accedere a siti censurati, aggirare le restrizioni geografiche dei principali servizi di streaming e navigare senza il rischio di essere intercettati da cybercriminali, ISP e governi.

PrivateVPN protegge il traffico con la crittografia AES a 256 bit e non registra nessun dato relativo alle attività online, come previsto dalle leggi sulla privacy della Svezia. I protocolli supportati sono OpenVPN, PPTP, IKEv2, IPSec, PPTP e L2TP. Quest'ultimo è obbligatorio per scardinare il famoso firewall della Cina.

La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Kodi tramite add-on. Con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea.

Grazie all'offerta attuale, l'abbonamento per tre anni a PrivateVPN può essere sottoscritto allo stesso prezzo dell'abbonamento per un anno, ovvero 1,78 euro/mese (sconto dell'85%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.