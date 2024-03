PrivateVPN: connessione più sicura e rapida a soli 2,08€/mese

Lo sai che scegliendo PrivateVPN aggiungi un elevato livello di protezione, creando una connessione sicura e crittografata tra te e Internet sia per le reti private sia per le reti pubbliche? Oggi puoi cogliere l’occasione, approfittando della promozione attualmente in corso, per usufruire dello sconto dell’85% sul piano di 36 mesi. Grazie a questa promozione pensata da PrivateVPN per consentire agli utenti di avere uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo paghi solamente 2,08 euro al mese.

Quale occasione migliore se non questa per acquistare una rete privata virtuale per poter rimanere privato e godere di internet alla velocità della luce con il provider VPN più sicuro e conveniente? Non a caso, tra i vantaggi offerti da PrivateVPN, non possiamo non dire che è valida, sicura ed economica.

Che aspetti? Acquistala subito per avere a portata di click uno strumento per poter sbloccare i contenuti online che più ti piacciono in completa sicurezza.

VPN privata in più rapida crescita in tutto il mondo

PrivateVPN non è una classica rete privata virtuale ma si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche importanti. Con soli 2,08 euro al mese puoi avere a tua disposizione uno strumento completo e sicuro. Per te 10 connessioni simultanee, server ultraveloci in 63 paesi, supporto per tutte le piattaforme del sistema operativo, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ma anche larghezza di banda illimitata.

Non dimenticare che PrivateVPN offre la possibilità di sbloccare contenuti multimediali con limitazioni geografiche, sia per quanto riguarda lo streaming video che l’utilizzo di social network. Approfitta subito della promozione -85% per avere 36 mesi a soli 2,08 euro al mese con funzionalità di sicurezza con crittografia di livello militare che permettono di proteggerti da qualsiasi tipo di attacco hacker. Che aspetti? Se non sei soddisfatto hai diritto alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.