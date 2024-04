PrivateVPN, goditi internet e di' addio ai rischi online a soli 2€/mese

PrivateVPN è la VPN privata in più rapida crescita in tutto il mondo. Sono tantissimi, infatti, gli utenti che decidono di sceglierla per poter rimanere al sicuro e goditi l’intera Internet alla velocità della luce con il provider VPN più sicuro e conveniente presente sul mercato.

Lo sai che con PrivateVPN sei protetto dalla crittografia a 2048 bit di livello militare? In questo modo la connessione è più sicura e rapida e ti consente di eseguire lo streaming di video HD, navigare sul web e scaricare contenuti alla velocità della luce. Oggi puoi approfittare della promozione che ti offre 36 mesi a 2,08 euro al mese grazie ad uno sconto dell’85%.

Non perdere altro tempo perché PrivateVPN include:

10 connessioni simultanee;

Server ultraveloci in 63 paesi;

Supporta tutte le piattaforme del sistema operativo;

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Larghezza di banda illimitata;

30 giorni senza rischi. Se non sei soddisfatto recuperi i tuoi soldi.

Proteggi la tua rete con PrivateVPN

Lo sai che se utilizzi Internet senza VPN e il tuo ISP viene violato, tutte le informazioni private su di te possono essere raccolte, vendute e utilizzate contro di te a scopo di lucro? Ecco perché al giorno d’oggi è indispensabile avere attiva una VPN.

L’offerta limitata 12+24 mesi, in sconto dell’85%, ti consente di avere una rete privata virtuale ad un prezzo mai visto prima: solo 2,08 euro al mese e garanzia di rimborso garantita entro 30 giorni. Attivare PrivateVPN è semplicissimo. Dopo aver scelto la promozione in corso devi eseguire pochi e semplici passaggi:

Installare e avviare il tuo software PrivateVPN;

Effettuare il login accedendo con il tuo nome utente e password;

Selezionare il server più vicino o quello che soddisfa la tua situazione specifica;

Connetterti al server VPN da te selezionato;

Iniziare a navigare in Internet