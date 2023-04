PrivateVPN, privacy al sicuro e navigazione anonima a soli 2 €/mese

Per mettere la privacy al sicuro durante la navigazione online, devi optare per un servizio VPN.

Questa piattaforma stabilisce un collegamento crittografato e confidenziale con un server remoto, nascondendo facilmente il tuo indirizzo IP e la tua posizione fisica.

Utilizzando questo metodo, puoi sbloccare contenuti e siti Web con restrizioni nella tua zona, salvaguardare le tue informazioni da hacker e occhi indiscreti ed eludere il monitoraggio sia dei fornitori di servizi Internet che delle autorità governative.

PrivateVPN si distingue tra la moltitudine di opzioni VPN sul mercato per la sua affidabilità e convenienza.

Inoltre, è attualmente disponibile uno sconto eccezionale dell’85%, che equivale a un servizio di due anni a una frazione del costo.

PrivateVPN: scopri perché è la scelta giusta per mettere la tua privacy al sicuro

PrivateVPN, un provider svedese di prim’ordine, presenta un servizio straordinario a un prezzo incomparabile. I suoi servizi offrono i seguenti vantaggi:

oltre 200 server in 63 Paesi;

velocità e banda illimitate;

; protezione fino a 10 dispositivi contemporaneamente;

contemporaneamente; crittografia a 1048 bit e protezione da perdite IPv6;

e protezione da perdite IPv6; protocolli OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec:

accesso a Netflix, Disney+, Amazon Prime e ad altri servizi di streaming senza limitazioni di contenuti.

L’installazione e l’uso di PrivateVPN è un gioco da ragazzi. Scarica semplicemente l’applicazione che corrisponde al tuo dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android, Linux o router) e connettiti con la semplice pressione di un pulsante.

Il suo impegno primario è quello di garantire la massima privacy ai clienti. Per raggiungere questo obiettivo, PrivateVPN aderisce a una rigorosa politica NO-LOG, in base alla quale non raccoglie e né conserva alcun dato relativo alle tue attività online o identità personale.

È un affare sensazionale per mettere la tua privacy al sicuro. Clicca sul link qui sotto e abbonati al piano triennale di PrivateVPN:

Alla fine pagherai soltanto 2,08 euro al mese grazie allo sconto dell’85%, risparmiando per due anni sui costi di abbonamento.

Inoltre, approfitterai anche della garanzia di rimborso di 30 giorni per testare il servizio prima di prendere una decisione definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.