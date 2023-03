PrivateVPN: sconti fino all’85% per una VPN completa e sicura

Eccezionali sconti fino all’85% questa settimana con PrivateVPN! Approfittane subito ed entra nella pagina ufficiale dell’offerta.

Ti stai chiedendo perché dovresti farlo? La risposta è semplice: è un servizio completo, il quale ti garantisce una navigazione Web in totale sicurezza e anonimato. Insomma, è la soluzione perfetta che stavi cercando.

La sede di PrivateVPN è in Svezia, e si tratta di un servizio che gode di una certa reputazione nell’ambiente grazie alla sua velocità e stabilità.

L’algoritmo crittografico utilizzato e la politica NO-LOG particolarmente rigorosa rendono questo servizio uno dei migliori.

Inoltre, essendo multipiattaforma, PrivateVPN può essere installato su tutti i sistemi operativi e su tutte le tipologie di dispositivi elettronici.

A tutto questo si aggiunge lo sconto dell’85% sul piano di 36 mesi. In altre parole, andrai a pagare soltanto 2,08 euro al mese per 3 anni.

PrivateVPN: sconti fino all’85% ma non solo

Al di là degli sconti fino all’85%, cosa altro offre PrivateVPN? Innanzitutto, se ami guardare film e serie TV in streaming, potrai farlo senza interruzioni e al massimo della velocità.

Ciò è possibile alla fitta rete di server sparsa in 63 Paesi nel mondo. Inoltre, potrai accedere anche ai contenuti geograficamente bloccati.

Parlando di sicurezza, PrivateVPN in questo non ha eguali. La crittografia a 256-bit ti garantisce la privacy, grazie anche al supporto di protocolli come OpenVPN (UDP/TCP), PPTP, L2TP/IPSec e IKEv2.

Grazie a essi, puoi navigare in sicurezza e nel totale anonimato. Se a questo aggiungi la larghezza di banda illimitata, allora hai nelle mani un servizio veramente completo. Per abbonarti, devi soltanto cliccare sul link qui sotto:

Come detto in precedenza, tale sconto viene applicato soltanto se opti per l’abbonamento da 36 mesi, che costa soltanto 2,08 euro al mese. Aggiungici la garanzia di rimborso di 30 giorni e…abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.