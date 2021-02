PrivateVPN: sconto del 65% per 24 mesi

PrivateVPN non offre un numero elevato di server, ma permette di accedere ad un numero di cataloghi esteri di Netflix e di aggirare senza problemi il famoso Great Firewall della Cina. Gli utenti possono usufruire di un’offerta molto interessante che prevede uno sconto del 65% per 24 mesi.

PrivateVPN: Netflix e Cina senza restrizioni

PrivateVPN ha oltre 100 server in 62 paesi. La maggioranza di essi si trova negli Stati Uniti, quindi è abbastanza facile individuare quello che consente le migliori prestazioni per lo streaming di film e serie TV disponibili nel catalogo USA di Netflix. La VPN è anche un’ottima scelta per il P2P (torrenting).

La connessione è protetta dalla crittografia AES a 256 bit con chiavi Diffie-Hellman a 2048 bit. PrivateVPN offre diversi protocolli (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec), in modo da fornire la compatibilità con tutti i dispositivi. Il protocollo L2TP è consigliato per l’accesso ai siti bloccati in Cina. La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Kodi tramite add-on.

PureVPN applica una rigorosa politica no-log, per cui non conserva i dati del traffico. Gli utenti possono utilizzare un solo abbonamento per proteggere fino a sei dispositivi in contemporanea. La funzionalità Kill Switch disattiva automaticamente la connessione ad Internet, se la VPN smette di funzionare per qualche motivo (svelando il vero indirizzo IP).

Attualmente l’offerta migliore è quella che prevede un abbonamento di 24 mese a 2,07 dollari/mese (sconto del 65%). Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal e Bitcoin.