PrivateVPN: sconto del 77% per 24 mesi

PrivateVPN non può competere con i principali concorrenti sul numero di server, ma offre funzionalità molto utili, tra cui la possibilità di aggirare i blocchi geografici dei servizi di streaming e di consentire l’accesso a siti censurati in Cina. Gli utenti interessati possono sfruttare l’offerta attuale che prevede uno sconto del 77% sull’abbonamento biennale.

PrivateVPN: due anni a 2,04 euro/mese

PrivateVPN ha oltre 100 server in 62 paesi. La maggioranza di essi si trova negli Stati Uniti, quindi è abbastanza facile individuare quello che consente le migliori prestazioni per lo streaming di film e serie TV disponibili nel catalogo USA di Netflix. La VPN è anche un’ottima scelta per il P2P (torrenting) e per aggirare il famigerato Great Firewall cinese.

PrivateVPN applica una rigorosa politica no-log, per cui non conserva i dati del traffico. Gli utenti possono utilizzare un solo abbonamento per proteggere fino a sei dispositivi in contemporanea. La funzionalità Kill Switch disattiva automaticamente la connessione ad Internet, se la VPN smette di funzionare per qualche motivo (svelando il vero indirizzo IP).

La connessione è protetta dalla crittografia AES a 256 bit con chiavi Diffie-Hellman a 2048 bit. PrivateVPN offre diversi protocolli (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec), in modo da fornire la compatibilità con tutti i dispositivi (L2TP è consigliato per l’accesso ai siti bloccati in Cina). La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Kodi tramite add-on.

L’offerta migliore del momento prevede un costo di 2,04 euro/mese per 24 mesi con un risparmio del 77%. Chi vuole una scadenza più breve può optare per l’abbonamento di 3 mesi a 5 euro/mese (sconto del 39%). In tutti i casi viene garantito il rimborso entro 30 giorni.