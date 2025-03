PrivateVPN è la VPN No-Log in offerta con 24 mesi gratis

Sei alla ricerca di una VPN No-Log in grado di proteggere veramente i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili anche da sé stessa? Allora PrivateVPN è la soluzione ideale, in grado di farti dormire sonni tranquilli, sicuro che nessuna delle tue attività online viene registrata, conservata o fornita a terzi. Oggi è in offerta speciale! Ottienila all’85% di sconto con 24 mesi gratis extra.

Fondamentalmente, PrivateVPN fornisce una VPN senza registro che non mantiene i registri sulla tua attività e sulle tue preferenze su Internet. Nemmeno conserva ciò che potrebbe essere utilizzato per identificare te o la tua attività di navigazione. Questo servizio applica gli stessi principi sia ai registri di connessione che ai registri delle attività.

PrivateVPN, la VPN No-Log certificata, ha dichiarato: “Utilizzando una VPN senza registrazione, nessuno può scoprire cosa stavi facendo, cosa stavi guardando o con chi stavi parlando. È l’essenza della privacy e dell’anonimato al 100% nel mondo online. Possiamo farlo perché operiamo secondo le leggi svedesi sulla privacy, che vietano esplicitamente la registrazione dei dati”.

Non tutte le VPN sono No-Log

PrivateVPN è diversa a tutte le altre VPN perché non tutte sono No-Log. Questo vuol dire che non tutti i provider offrono le stesse promesse o le medesime garanzie. Di contro, PrivateVPN non sa nulla di te o di quello che hai fatto o stai facendo online. Ottienila all’85% di sconto con 24 mesi gratis extra.

In questo modo mantieni il tuo anonimato e puoi sbloccare il tuo diritto fondamentale alla privacy. Chiunque ha il diritto di proteggere i propri dati e le proprie informazioni. Grazie a questa soluzione completa puoi star sicuro che tutti i ficcanaso saranno fermati, che si tratti di semplici tracker o broker di dati, ma anche di agenzie governative, forze dell’ordine o enti.