Pro Search di Perplexity: ora fa ricerche e calcoli più complessi

Perplexity ha recentemente rilasciato un importante aggiornamento del suo strumento di AI Pro Search. Secondo l’azienda, la nuova versione di Pro Search è in grado di comprendere quando una domanda richiede una pianificazione, lavorare sugli obiettivi passo dopo passo e sintetizzare risposte approfondite in modo più efficiente.

Pro Search può affrontare domande complesse e fornire risposte dettagliate

L’aggiornamento di Pro Search è stato pensato per affrontare query più complesse, eseguire calcoli matematici e di programmazione avanzati e fornire risposte ancora più approfondite. Sul sito web di Perplexity sono riportati alcuni esempi delle capacità di Pro Search, come la capacità di rispondere a una domanda sul momento migliore per vedere l’aurora boreale in Islanda o in Finlandia.

Lo strumento suddivide il processo di ricerca in tre fasi: identificare i periodi migliori per vedere l’aurora boreale in Islanda e Finlandia, individuare i luoghi di osservazione migliori in Islanda e i luoghi di osservazione migliori in Finlandia. Infine, Pro Search fornisce una risposta dettagliata che affronta tutti gli aspetti della domanda, inclusi i periodi e i luoghi migliori per osservare l’aurora boreale in entrambi i Paesi.

Generazione di rapporti dettagliati con Pages

Oltre a condurre ricerche approfondite, lo strumento di ricerca AI di Perplexity può anche generare rapporti dettagliati sulla base di una domanda utilizzando Pages, le Pagine, una funzione che permette agli utenti di trasformare le ricerche in pagini condivisibili. Tuttavia, recenti articoli di Wired e Forbes hanno sollevato accuse di plagio nei confronti di Perplexity, definendo l’autoproclamato “motore di risposte” letteralmente una “macchina delle stronzate“, con animazioni che travisano ciò che sta facendo e scrapers di dati che aggirano le regole dei file robots.txt.

Funzionalità matematiche e di programmazione avanzate

Oltre a condurre ricerche più approfondite, Perplexity afferma che Search Pro è ora dotato di funzionalità matematiche e di programmazione più avanzate che migliorano la sua capacità di analizzare i dati, eseguire il debug del codice e generare contenuti. Queste nuove funzionalità promettono di rendere Pro Search uno strumento ancora più potente per gli utenti che necessitano di risposte dettagliate e accurate a domande particolarmente complesse.

Come provare Pro Search gratuitamente o con un abbonamento

Se si desidera provare personalmente Pro Search, è possibile ottenere cinque ricerche al giorno con un account gratuito. Per chi invece ne vuole fare un utilizzo più intensivo, Perplexity offre anche un abbonamento di 20 dollari al mese che include 600 ricerche Pro al giorno.