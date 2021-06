Processore AMD Ryzen 7 3700X: il prezzo è ottimo su Amazon!

Siete alla ricerca di un processore per il vostro PC desktop, ma siete rimasti scottati da un aumento di prezzo esagerato? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta riguardante l'AMD Ryzen 7 3700X che solo per oggi passa da 289,00 euro a 267,61 euro. Uno sconto di poco più di 20 euro, ma che in questo periodo è davvero vantaggioso.

Processore AMD Ryzen 7 3700X: caratteristiche principali

Questo processore presenta 8 core, 16 thread, una frequenza di funzionamento di 4,4 ghz e una potenza TDP di 65w. Questo la rende compatibile con le schede madri della serie 500 e 400 AM4. All'interno della confezione è presente anche il dissipatore di calore Wraith Prism che lo rende il più avanzato processore desktop del mondo, ultramoderno, ultraveloce e con l'abilitazione allo state-of-the-art di gioco.

Questo consente di elevare le prestazioni del PC in fase di gaming così da non soffrire con i titoli più performanti. Ogni processore AMD Ryzen è sbloccato dal moltiplicatore di fabbrica, quindi potete personalizzare le prestazioni secondo i vostri gusti. L'azienda fornisce l'utilità AMD Ryzen Master per accedere a questo potente vantaggio. Tutto questo può essere vostro all'esclusivo prezzo di soli 267,61 euro invece dei consueti 289 euro. Lo sconto sembra irrisorio, ma dato il periodo storico che stiamo vivendo è veramente interessante!