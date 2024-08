Processore Intel Core i7-12700KF: sconto ESCLUSIVO su Amazon

Il processore Intel Core i7-12700KF rappresenta una delle soluzioni più avanzate e potenti per i desktop attualmente disponibili sul mercato, e oggi è in super sconto del 17% su Amazon. Questo processore offre prestazioni senza compromessi, ideale per chi desidera spingere il proprio sistema al massimo.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 210,90 euro, anziché 253,20 euro.

Processore Intel Core i7-12700KF: un’occasione che non puoi perdere

Con 12 core totali, di cui 8 dedicati alle prestazioni e 4 all’efficienza, l’Intel Core i7-12700KF gestisce con facilità sia compiti pesanti che attività quotidiane. I 20 thread totali consentono un multitasking fluido, permettendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. La Max Turbo Frequenza raggiunge i 5 GHz, garantendo una reattività eccezionale anche nelle situazioni più impegnative.

L’Intel Turbo Boost Max Technology 3 spinge ulteriormente le performance del processore, raggiungendo anch’essa i 5 GHz, mentre i core prestazionali possono arrivare fino a 4.9 GHz. Per quanto riguarda i core efficienti, questi operano con una frequenza turbo massima di 3.8 GHz, mantenendo un equilibrio ottimale tra potenza e consumo energetico. Le frequenze di base sono altrettanto impressionanti, con i core prestazionali a 3.6 GHz e i core efficienti a 2.7 GHz.

La cache 25 MB Intel Smart Cache e i 12 MB di cache L2 totale migliorano significativamente la velocità di accesso ai dati, riducendo i tempi di attesa e aumentando la produttività. Questa combinazione di tecnologie avanzate rende l’Intel Core i7-12700KF una scelta ideale per i gamer, i professionisti della creatività digitale e chiunque necessiti di un computer potente e affidabile.

L’offerta del 17% di sconto su Amazon rende questo processore un affare imperdibile. Aggiornare il proprio sistema con l’Intel Core i7-12700KF significa investire in un componente di alta qualità che garantirà prestazioni eccellenti per anni. Non perdere l’opportunità di migliorare drasticamente la tua esperienza informatica, al prezzo speciale di soli 210,90 euro.