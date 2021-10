Procrastinazione? Non più con Domestika: migliora la tua produttività a soli 11,90€

Se ti capita spesso di lasciarti tentare dalle distrazioni durante l'attività lavorativa, il corso “Tecniche per migliorare la tua produttività” di Domestika è ciò che fa per te. Sedici lezioni, due ore e quarantatré minuti complessivamente, per imparare a lavorare in modo efficace – senza lasciarsi distrarre da notifiche o dalla tecnologia in generale – e bilanciare così la propria vita personale e lavorativa attraverso l'utilizzo della piattaforma Notion. Il corso è in sconto ancora per qualche giorno del 70%, al prezzo di 11,90 euro invece di 39,90 euro.

L'insegnante è Fede Sánchez, designer di prodotti digitali e consulente di Notion presso Elastic Heads, che ti aiuterà ad analizzare il tuo tempo studiando le origini dei problemi di concentrazione della società ed i pericoli che minano al mondo della produttività. Tutto ciò servirà a costruire un personalissimo sistema di attività digitale sfruttando Notion, una pratica piattaforma organizzativa che permette di raccogliere e ordinare il proprio tempo ed i propri impegni in un unico posto nel modo più efficiente possibile, attraverso elenchi di attività, promemoria, calendari, database, notifiche e molto altro. Non mancheranno suggerimenti e piccoli trucchetti per dare un'ulteriore spinta al proprio sistema di produttività.

Il corso “Tecniche per migliorare la tua produttività” di Domestika è in sconto ad un piccolissimo prezzo: 11,90 euro invece di 39,90, con un risparmio del 70%. Per seguire le lezioni non è necessaria alcuna conoscenza precedente, dal momento che tecniche e strumenti verranno spiegati completamente da zero, ma bisognerà avere accesso ad un computer con internet e di un account sulla piattaforma Notion, che può essere installata in forma di applicazione anche sul proprio smartphone.