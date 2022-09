Procreate: dipingere scene con luci e ombre, il corso

Procreate è una delle principali applicazioni da disegno, disponibile esclusivamente su dispositivi iOS. Sono molti gli illustratori digitali che utilizzano i suoi strumenti e funzionalità per realizzare vere e proprie opere d’arte, che nulla hanno da invidiare al disegno tradizionale.

Se hai appena installato il software e vorresti imparare qualche nozione fondamentale su luci e colore, ti consigliamo un ottimo corso a cura di Ramona Wultschner, illustratrice di diversi libri per bambini, autrice di un libro tutto suo e insegnante di tecniche di visualizzazione presso la Bikablo Akademie di Colonia.

In questo corso di 16 lezioni – dalla durata complessiva di quasi tre ore – Ramona ti spiegherà come trasformare una sensazione positiva evocata da un’ispirazione in una illustrazione digitale. Scoprirai così le possibilità e gli strumenti di Procreate, il potere del colore, della luce e della composizione. Creerai infine una scena suggestiva, in grado di trasportare chi la guarda in un altro universo.

Il corso è adatto a chiunque voglia creare atmosfere suggestive in una illustrazione digitale ed è consigliata – ma non necessaria – una conoscenza base di disegno e pittura. Per seguire le videolezioni (che, ricordiamo, sono on-demand e ad accesso illimitato da qualsiasi dispositivo) ti serviranno invece un iPad che abbia Procreate installato e un’Apple Pencil. Questi ultimi requisiti sono fondamentali per poter seguire al meglio le lezioni di Ramona.

“Scene ricche di atmosfera in Procreate: dipingi con luce e colore” si trova in offerta al prezzo di soli 14,90 euro, pari al 75% di sconto. La promozione è limitata e scadrà tra poche ore. A questo link puoi visualizzare tutti i dettagli e accedere all’offerta promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.