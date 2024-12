Productiva One: quando l'innovazione è brevettata e certificata

Chi l’ha detto che nel nostro paese non si possa fare innovazione, anche in un ambito come quello PC, dove le quote più grandi del market share sono fagocitate dai colossi internazionali? SiComputer, realtà italiana con alle spalle oltre tre decenni di esperienza nel settore, dimostra esattamente il contrario: a testimoniarlo sono l’ottenimento di un’approvazione definitiva su un brevetto depositato e di una certificazione che ne attesta l’impegno sul fronte dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

Andiamo con ordine, partendo dai dispositivi protagonisti di questa piccola grande rivoluzione: si tratta di Productiva One e del modello Productiva One Touch dotato di schermo sensibile al tocco. Sono i computer all-in-one progettati con un approccio modulare e aggiornabile.

Un brevetto per il design unico di Productiva One

Il brevetto in questione riguarda proprio il design adottato. Come gli altri modelli della categoria, racchiude ogni componente hardware nel form factor tipico di un monitor, togliendo dall’equazione (e dalla scrivania) l’ingombro di un case tradizionale. A differenza però delle alternative, lo fa permettendo al cliente di eseguire un upgrade del Pod PC quando lo desidera, senza costringerlo a doversi confrontare con un ciclo vitale ridotto.

Così facendo, SiComputer affronta e risolve il problema dell’obsolescenza precoce che spesso accompagna gli all-in-one, offrendo la libertà di aggiornamento tipica del segmento desktop, ma senza scendere a compromessi in termini di spazio occupato. Il fattore decisivo è da ricercare nella sua concezione originale e rivoluzionaria, che fa leva sul concetto virtuoso di modularità.

Efficiente e sostenibile: è certificato Energy Star

Non è tutto. Productiva One, così come il modello Productiva One Touch, è anche un prodotto Energy Star, come testimonia la presenza della ben nota etichetta blu con la stella bianca relativa alla certificazione. È assegnata dal programma creato nel 1992 dalla Environmental Protection Agency statunitense e assicura la piena conformità al principio DNSH (Do Not Significat Harm) stabilito dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Questo garantisce che il dispositivo sia stato progettato tenendo in considerazione i criteri di efficienza energetica, in modo prioritario. Mantenere contenuti i consumi fa bene all’ambiente, ma non solo, vale lo stesso per il portafoglio.

Il primo desktop all-in-one green sensitive

Come sottolineato da SiComputer sul proprio sito ufficiale, la gamma Productiva One rispetta le 4R della sostenibilità. Eccole nel dettaglio.

Ridurre i consumi e l’impiego dei materiali : contribuiscono i processori Intel della serie T, che ottimizzano le risorse, senza dimenticare il design studiato in modo da evitare qualsiasi tipo di spreco.

: contribuiscono i processori Intel della serie T, che ottimizzano le risorse, senza dimenticare il design studiato in modo da evitare qualsiasi tipo di spreco. Riusare : allunga il ciclo vitale, grazie alle parti sostituibili e al modulo PC removibile.

: allunga il ciclo vitale, grazie alle parti sostituibili e al modulo PC removibile. Riparare : l’Easy Block System a smontaggio rapido lo permette in modo semplice, così come il sistema di connessione con interfaccia JAE.

: l’Easy Block System a smontaggio rapido lo permette in modo semplice, così come il sistema di connessione con interfaccia JAE. Riciclare: il packaging esterno è realizzato in cartone avana

Due modelli, diversi formati

Per rispondere alle esigenze di ogni scrivania, SiComputer offre Productiva One in due formati: da 24 pollici (23,8 pollici per l’esattezza) e da 27 pollici. In entrambi i casi si tratta di schermi IPS e con tecnologia Low Blue Light che riduce il quantitativo di luce blu emessa, tutelando la salute degli occhi. Inoltre, sono regolabili in altezza, nell’inclinazione e, all’occorrenza, possono essere ruotati di 90 gradi per l’utilizzo in verticale.

La scelta della diagonale non incide sulla libertà di configurazione e di upgrade che rende unico il dispositivo. Qui sotto riportiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione.

Display da 23,8 o 27 pollici con risoluzione Full HD, Zero Bright Dots, cornice di solo 2 millimetri e superficie antiriflesso;

processori Intel Core i3, Core i5 o Core i7 di dodicesima o tredicesima generazione con Intel UHD Graphics;

da 4 a 64 GB di RAM DDR4 (su due slot);

SSD a partire da 120 GB (due slot disponibili, M.2 e SATA da 2,5 pollici);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

webcam pop-up da 5 megapixel con microfoni integrati e tecnologia Privacy First;

altoparlanti stereo da 3 W;

quattro porte USB 3.2, quattro USB 2.0 e una USB-C;

lettore di schede 3-in-1;

masterizzatore DVD-RW opzionale;

slot video HDMI e DisplayPort, jack per audio e microfono.

Nel modello touch, con pannelli da 21,5 o 23,8 pollici, cambiano la tipologia dello schermo e il piedistallo (per rispondere a esigenze specifiche), mentre il Pod PC che racchiude il comparto hardware è lo stesso. Insomma, un’offerta che tende la mano sia ai professionisti in ufficio sia a quelli che operano in contesti come i punti vendita e le reception degli hotel.

Come acquistare Productiva One

Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche invitiamo a consultare la pagina dedicata al prodotto. Invece, per acquistare l’all-in-one, è sufficiente contattare uno dei rivenditori autorizzati, semplicemente compilando il modulo presente sul sito ufficiale.

Il rapporto diretto con il cliente assume da sempre un’importanza fondamentale per SiComputer, fin dal suo ingresso nel mercato dei PC Made in SiComputer risalente all’ormai lontano 1993. Quella dell’azienda è una storia lunga più di tre decenni che merita di essere raccontata: l’abbiamo fatto su queste pagine, in compagnia del suo fondatore.

