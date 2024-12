Productiva One Touch, un all-in-one unico: modulare e touchscreen

La categoria dei computer all-in-one offre una soluzione ottimale a chi cerca il miglior rapporto possibile tra la versatilità di un PC desktop completo e un ingombro ridotto al minimo sulla scrivania. Spesso, però, la volontà di raggiungere entrambi gli obiettivi spinge a dover scendere a compromessi in termini di design, di funzionalità o di longevità. Non è il caso di Productiva One Touch, modello realizzato dall’italiana SiComputer e proposto in due versioni, differenziate per diagonale dello schermo e non solo. Così come per Productiva One, anche questo modello Touch è parte di un brevetto sulla modularità dell’AiO.

Entrambe hanno in dotazione un comparto hardware di alto livello, un pannello touchscreen capacitivo con riconoscimento di 10 tocchi, per un’interazione naturale e intuitiva, e un form factor che lascia ampia libertà all’utente in termini di personalizzazione. Qui è dove ti offriamo una panoramica sulle sue caratteristiche principali: per conoscere tutti gli altri dettagli e per le informazioni su come acquistarlo ti rimandiamo al sito ufficiale.

Productiva One Touch è l’all-in-one definitivo

La scelta di adottare un approccio modulare è senza dubbio vincente e permette, all’occorrenza, di sostituire solo il monitor oppure di potenziare il Pod PC quando necessario, mantenendo gli altri componenti. Questo aumenta significativamente l’estensione ciclo vitale e risolve i problemi ben noti legati all’obsolescenza precoce dei modelli tradizionali.

Nell’immagine visibile qui sotto è messo in evidenza il connettore dedicato che, senza la necessità di cavi, si integra in modo efficiente e coerente con il design di Productiva One Touch.

Le specifiche tecniche del PC all-in-one

Ha in dotazione specifiche tecniche all’altezza delle aspettative quando è necessario poter contare su un’adeguata potenza di calcolo, senza rinunciare al design innovativo che abbiamo già descritto. Ecco quelle più importanti in dotazione al modello da 21,5 pollici, il più compatto della gamma.

Monitor touch da 21,5 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD;

processori Intel Core i3, Core i5 o Core i7 di 12°, 13° e 14° generazione;

scheda video integrata Intel UHD Graphics;

da 8 a 64 GB di RAM DDR4 (due slot disponibili);

SSD a partire da 250 GB (uno slot M.2 e due SATA da 2,5 pollici);

altoparlanti stereo (due da 3 W), jack audio e microfono;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C;

connessioni video HDMI e DisplayPort;

lettore di schede 3-in-1;

compatibilità con standard VESA 100×100;

dimensioni 500x55x294 millimetri e peso da 9,8 chilogrammi.

inclinazione verticale da 9° a 30°.

Per quanto riguarda la versione da 23,8 pollici, cambia ovviamente la diagonale del display, portando con sé l’adozione di un form factor differente. Questo permette di effettuare una rotazione da -45° a 45° oltre che un’estensione verticale da 0° a 90° e un’inclinazione da -5° a 60°. In questo caso, le dimensioni sono pari a 540x50x323 millimetri.

Il design: ergonomico e regolabile

Come già anticipato, tra i punti di forza in dotazione a Productive One Touch figura il design. È stato pensato da SiComputer per soddisfare qualsiasi esigenza, in ogni contesto. Ad esempio, il piedistallo del modello più grande è regolabile in altezza, per favorire una postura corretta. Si ricorda infatti che il bordo superiore dello schermo deve essere allineato con gli occhi, per un comfort senza compromessi, soprattutto durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Non è tutto: è inclinabile e consente una rotazione di 90 gradi, per ottenere un orientamento verticale. Questa configurazione può risultare la migliore in una moltitudine di casi d’uso nell’ambito della produttività.

Il display: non è il solito monitor

L’intera esperienza offerta da Productive One Touch ruota attorno al display, in grado di mostrare immagini nitide, colori fedeli e animazioni fluide. Non si tratta di un monitor qualunque e il supporto all’interazione touch non è il suo unico punto di forza.

Ci sono anche il pannello IPS che assicura una visibilità perfetta da ogni angolazione, la tecnologia Low Blue Light che riduce notevolmente il quantitativo della luce blu emessa evitando lo stress per gli occhi e l’approccio Zero Pixel Dead per garantire la massima affidabilità.

Privacy senza compromessi

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della privacy, come testimonia la presenza di una webcam a scomparsa che, una volta chiusa, disattiva istantaneamente i microfoni. Il vantaggio è duplice: non costringe a collegare una periferica esterne e, quando non è necessaria, diventa completamente invisibile oltre che disabilitata.

Come acquistare Productiva One Touch

Così come tutti gli altri prodotti del catalogo, anche Productiva One Touch è acquistabile rivolgendosi a uno dei rivenditori autorizzati, semplicemente compilando un modulo dedicato. Si otterrà una consulenza personalizzata per definire la configurazione hardware migliore a soddisfare le proprie esigenze. Il computer all-in-one può contare su 36 mesi di garanzia (on center, estendibile on site).

In collaborazione con SiComputer