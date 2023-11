Proiettore 4K Ultimea: il CINEMA a casa tua ad un prezzo RIDICOLO

Se sei un appassionato di cinema e desideri trasformare la tua casa in un autentico cinema, il proiettore 4K Ultimea è l’affare che non puoi lasciarti sfuggire, con uno sconto imperdibile del 38% su Amazon. Questo dispositivo offre una luminosità brillante di 700 ANSI e una decodifica 4K&HDR10, garantendo un’esperienza visiva straordinaria. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 186,88 euro, anziché 299,98 euro.

Proiettore 4K Ultimea: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il proiettore visualizza un’immagine FHD nativa a 1080p, sfruttando un pannello LCD di fascia alta e una tecnologia a cono di luce ottimizzata per un’immagine nitida e chiara fino a 21.000 lumen. Grazie alla decodifica 4K e HDR10, le ombre diventano più dettagliate, offrendo un’esperienza visiva mozzafiato.

L’autofocus e l’autocorrezione 6D-trapezio, con una correzione di ±50° in soli 3 secondi, sono caratteristiche uniche che distinguono questo proiettore. Dimentica le complicazioni legate alla correzione verticale, questo dispositivo si adatta rapidamente e in modo intelligente per garantire sempre un’immagine perfettamente allineata.

Con la connettività WiFi 5G e Bluetooth ultraveloci, potrai godere di trasmissioni stabili e veloci, eliminando sfocature e instabilità delle immagini. Il Bluetooth integrato semplifica la connessione a soundbar, altoparlanti Bluetooth o smartphone, offrendo un’esperienza audio coinvolgente grazie al chip DSP.

Crea il tuo cinema a casa con uno schermo fino a 150 pollici, trasformando una parete bianca nel tuo schermo cinematografico privato. Che tu stia godendo di una serata rilassante in salotto o organizzando una proiezione all’aperto nel cortile, il proiettore 4K Ultimea si adatta alle tue esigenze.

La resistenza alla polvere e le opzioni flessibili di connettività rendono questo proiettore un compagno affidabile per lunghe sessioni di visione. Collega facilmente telefoni iOS o Android, TV Stick, Switch e laptop attraverso le porte HDMI/USB/AV/Audio.

Cogli l’opportunità di portare il cinema a casa tua con il proiettore 4K Ultimea, ora in offerta al 38% di sconto su Amazon. Apprfoitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 186,88 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.