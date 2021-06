Proiettore FHD 8000 Lumen 95% NTSC scontato di 80 euro

Quello che vi suggeriamo oggi è un interessante proiettore Full HD, che non si discosta troppo dagli altri visti fino ad ora sul fronte del prezzo. Si tratta del WiMius K1, un proiettore che seppur simile ad altri già trattati, alza l’asticella sul piano della qualità dell’immagine.

Videoproiettore Full HD WiMius K1: caratteristiche tecniche

Si tratta, infatti, di un videoproiettore con risoluzione Full HD nativa, ma che supporta fonti con una risoluzione massima di 4K. La luminosità arriva a ben 8000 Lumen grazie ad una lampada a LED garantita per ben 100.000 ore di utilizzo, mentre il contrasto è di 10.000:1. Il proiettore garantisce quindi un’ottima qualità dell’immagine ed una fedele riproduzione cromatica con una copertura dello spazio NTSC del 95%. Molto comoda la correzione trapezoidale a 4 punti, gestibile direttamente dal telecomando, per uno schermo che va dai 50 agli addirittura 300 pollici.

Molto interessante il ventaglio di funzionalità legate alle possibilità di connessione offerte dal dispositivo. Sono presenti innanzitutto due ingressi HDMI per il collegamento di lettori Blu-Ray, console da gioco, decoder ed altri apparecchi con uscita HDMI. Le due porte USB, invece, permettono di riprodurre i contenuti direttamente da una periferica esterna come pendrive o hard disk grazie al player integrato. Non mancano però anche le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi che il Bluetooth. Il primo permette di effettuare il mirroring dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, ed effettuare la riproduzione delle app sul proiettore. Il secondo invece permette di collegare periferiche audio esterne senza fili, come altoparlanti o cuffie, per godere dei contenuti senza disturbare e senza cavi in giro. In ogni caso, sono presenti due altoparlanti stereo da 10W che forniscono una buona esperienza audio, anche senza aggiungere ulteriori apparecchiature.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il proiettore è acquistabile su Amazon a soli 209.99 euro con uno sconto di addirittura 80 euro sul prezzo di listino.