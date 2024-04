Proiettore portatile Wi-Fi e Bluetooth: DOPPIO SCONTO a 69€

Porta la magia del cinema in casa tua, in grande formato, grazie al doppio sconto su Amazon che taglia il prezzo del proiettore portatile Wi-Fi e Bluetooth di Wielio al suo minimo storico: oggi lo paghi solo 69 euro. Garantisce il pieno supporto alla risoluzione Full HD e il mirroring da dispositivi Android e iOS in modalità wireless.

Doppio sconto e il prezzo crolla: il tuo nuovo proiettore

Può mostrare immagini con diagonale fino a 300 pollici su qualsiasi telo o parete, per un intrattenimento senza compromessi in ogni situazione, anche all’aperto, grazie alla luminosità che può raggiungere i 15.000 lumen. Le porte fisiche integrate sono HDMI, USB, AV, TF, VGA e per le cuffie o gli altoparlanti esterni con jack da 3,5 mm. È perfetto non solo per lo streaming o la riproduzione da file di film, serie TV e show, ma anche per le partite e i videogiochi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Ecco come approfittare del doppio sconto e acquistare il proiettore portatile Wi-Fi e Bluetooth di Wielio al prezzo minimo storico di soli 69 euro (quello di listino mostrato da Amazon è 499 euro). Come prima cosa, bisogna attivare il couopon dedicato, poi applicare il codice promozionale IWL06F620308 che si trova nella scheda del prodotto. Infine, metterlo nel carrello per non perdere l’occasione.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito dall’e-commerce con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani per chi decide di effettuare subito l’ordine, così da poter godere lo spettacolo del grande cinema nel proprio salotto.