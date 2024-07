Proiettore WiFi 1080p + Bluetooth per vedere ogni film come al CINEMA

Uno strepitoso proiettore WiFi da utilizzare ovunque per rendere le tue serate a casa o all’esterno delle vere e proprie occasioni di festa. Hai mai sognato di guardare un film sotto il cielo stellato? Ora lo puoi fare grazie a questo strepitoso modello con risoluzione full HD, 4K supportato e tecnologia avanzatissima.

Se non hai intenzione di perdertelo, collegati immediatamente su Amazon dove ti aspetta un doppio affare. Prima uno sconto e poi un coupon da €85 da spuntare per poter portare a casa questo meraviglioso prodotto a 132,60€. Cosa aspetti? Fai presto.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Proiettore WiFi con Bluetooth integrato: un gioiello vero e proprio

Questo Proiettore WiFi ha delle dimensioni compatte che ti permettono di poterlo mettere un po’ dove vuoi ma soprattutto portarlo sempre con te per rendere anche le serate da amici o familiari pazzesche. Conta che arriva con la sua custodia che è facile da trasportare perché a forma di zainetto.

Ma veniamo al dunque, il gioiello qui in questione ha una risoluzione nativa full HD 1080p tuttavia, supporta totalmente il 4k per non farti rinunciare proprio niente. Le immagini sono così colorate e vivide da farti sembrare realmente al cinema grazie ai suoi 20.000 Lumen e all’autocorrezione trapezioidale che rende l’utilizzo una passeggiata.

Come ti dicevo, è dotato sia di WiFi Che Bluetooth per poter collegare i tuoi dispositivi senza alcun bisogno di cavo. Nel giro di un paio di secondi hai la tua connessione attiva per poter riprodurre qualunque tipo di contenuto tu voglia.

Altra informazione importante è che ti vengono offerti tre anni di garanzia per stare del tutto tranquillo.

Rendi la tua casa un cinema con questo favoloso Proiettore WiFi in offerta al Prime Day 2024 di Amazon. Collegati e spunta il coupon da 85€ per acquistarlo a soli 132,60€ e un click.

