Nessun compromesso in termini di qualità video e audio, per la visione di film e serie TV, ma anche per la condivisione dei contenuti durante le presentazioni in ufficio: è quanto offre il proiettore XGIMI H2 Smart acquistabile in queste ore su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino grazie a un’offerta lampo.

Proiettore XGIMI H2 Smart in offerta lampo

Tra i punti di forza va senza dubbio citato il comparto sonoro curato da Harman Kardon, una garanzia: sono inclusi altoparlanti stereo che all’occorrenza possono essere impiegati anche come speaker Bluetooth connettendo in modalità wireless un dispositivo esterno. La luminosità delle immagini arriva a 1.350 lumen e la risoluzione supportata al Full HD (1920×1080 pixel). All’interno trovano poi posto il processore Mstar 838 affiancato da una GPU Mali T820MP3, 2 GB di RAM e memoria interna da 16 GB. Lato software è presente il sistema operativo Android. Nell’immagine qui sotto le tante porte integrato sul pannello posteriore tra HDMI, USB, Ethernet e audio.

Fa parte delle promozioni che anticipano il Black Friday 2020. Al prezzo di 775,20 euro (invece di 969,00 euro come da listino), XGIMI H2 Smart può essere la scelta giusta per chi cerca un proiettore di fascia alta, versatile e come dice il nome stesso “smart”. Trattandosi di un’offerta lampo il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo: rimarrà disponibile solo per alcune ore o comunque fino a esaurimento delle unità.