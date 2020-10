Supporto regolabile per PC portatile in offerta su Amazon

In un periodo in cui lo smart working sta riprendendo la priorità sul lavoro d’ufficio, vogliamo suggerirvi un’interessante promozione su un supporto per laptop. Il motivo per cui vi suggeriamo questo in particolare è la versatilità, in quanto può essere adattato a diversi utilizzi.

Smart working e relax grazie al supporto per portatili

Nel dettaglio il supporto possiede 6 staffe ruotabili e regolabili. Due di queste forniranno la base (o i piedi) mentre le altre quattro ci permetteranno di regolarne l’altezza. Quest’ultima arriva ad un massimo di 45cm, il che permette di utilizzare il supporto in qualsiasi circostanza, dalla tavola al letto, passando per il divano. La base che mantiene il laptop è anch’essa ruotabile permettendo di regolare al meglio l’inclinazione per scrivere o guardare un contenuto multimediale.

Una particolarità del piano di appoggio è la foratura sull’intera superficie. Questa lascia libere le vie d’ingresso per l’aria della ventola in immissione del computer. In questo modo eviteremo i problemi di surriscaldamento dovuti all’occlusione della ventola posta sotto il PC indispensabile per la dissipazione del calore. In confezione inoltre viene fortino un comodo piano removibile per il mouse. Infine aspetto fondamentale sono i materiali utilizzati: il supporto infatti, dal piano alle staffe, è realizzato completamente in alluminio che fornisce solidità e leggerezza una volta richiuso.

Si tratta quindi di un prodotto piuttosto versatile, pensato per l’utilizzo del PC, ma adatto a qualsiasi utilizzo che richieda un appoggio. Studiare, leggere o lavorare in totale comodità non sarà un problema. Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il supporto per PC è disponibile su Amazon con uno sconto del 10%, al prezzo di 29,79 euro.