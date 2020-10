SD Lexar professionale da 128GB scontata di oltre 80 euro

Tra le varie offerte di Amazon, oggi vi proponiamo uno sconto incredibile su un prodotto dedicato ai professionisti della fotografia. Si tratta di una scheda SD di Lexar, studiata proprio per coloro che oltre a scattare, lavorano nell’ambito della post-produzione con flussi dati importanti: la Lexar Professional SDXC da 128GB.

Schede di memoria: Lexar Professional SDXC scontata del 41% su Amazon

La ragione per cui queste schede si differenziano dalle tradizionali SD per fotocamere, sono le memorie di cui si forgia. Le Lexar Professional infatti sfruttano memoria UHS-II (Ultra High Speed) U3. Grazie alle elevate prestazioni, la memoria raggiunge una velocità di trasferimento di addirittura 300MB/s. Questo rende molto più veloce il lavoro di elaborazione grazie al rapido trasferimento dei file dalla scheda al PC.

Naturalmente traggono vantaggio da questa velocità anche le macchine fotografiche e le videocamere che la supportano. Le schede infatti permettono di salvare foto ad elevata qualità, e video ad alte risoluzioni, dal 1080p al 4K passando addirittura per il 3D. Tuttavia nel caso in cui avessimo delle apparecchiature più datate, la scheda viene ugualmente supportata alla velocità di classe 10. In questo ultimo caso, potremo comunque apprezzare la velocità delle memorie U3, grazie al lettore di schede. In confezione infatti, ogni scheda SD Lexar Professional include un lettore di schede USB 3.0 che garantisce la velocità di trasferimento massima offerta da queste memorie.

Grazie alle offerte del giorno, Amazon propone il taglio da 128GB a soli 119,97 euro con uno sconto di ben 84 euro sul prezzo di listino.