Proiettore Xiaomi FullHD al 20% di sconto (-100€) | Offerte Amazon

Il proiettore Xiaomi Mi Smart Compact Projector si trova in offerta su Amazon a 398,99€, lo sconto del 20% corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 100 euro.

Questo modello monta una lampada in grado di proiettare un'immagine fino a 120 pollici in risoluzione FullHD 1080p. Le dimensioni compatte e il peso di 2.5 Kg rendono il prodotto portatile e facile da spostare, la scocca esterna in plastica è dotata di una griglia laterale per la corretta dissipazione del calore e davanti troviamo un inserto in tessuto.

Non manca un potente speaker integrato, grazie al sistema Dolby/DTS si ha un ottima esperienza di ascolto e non occorre installare dispositivi esterni.

Il proiettore Xiaomi è dotato di Android TV in versione 9.0, un sistema versatile e intuitivo, compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming, come Netflix, Prime Video, NOW, DAZN e molti altri. Basta collegare il dispositivo alla rete via Wi-Fi e aprire il Play Store, per accedere ad una lunga lista di applicazioni e giochi compatibili.

Oggi lo Xiaomi Mi Smart COmpact Projector si trova in offerta su Amazon a 399€, un prezzo interessante per un dispositivo portatile dalle ottime caratteristiche tecniche. Non manca la spedizione Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.