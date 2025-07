Promo Amazon Kindle: nuovo lettore e accessori originali con il 10% di sconto

Leggere è una passione che spesso si scontra contro una serie di limitazioni logistiche. Dal costo dei libri cartacei al loro peso, passando per la necessità di avere sempre le condizioni di luce ottimali per leggere e il peso di dover portarsi dietro ogni volta tutti i volumi che si intendono leggere. Con l’avvento degli e-book reader questi problemi sono un lontano ricordo e con il nuovo Amazon Kindle l’esperienza di lettura digitale è ancora più esaltante. Approfitta dell’offerta per avere il 10% di sconto sul bundle che comprende il nuovo Kindle (versione 2024), la custodia protettiva pieghevole in tessuto e il caricabatterie PowerFast da 9W.

3 ragioni per scegliere il nuovo Kindle (versione 2024) da 16 GB

Lettura confortevole e senza distrazioni

Ampio spazio di archiviazione

Set completo per l’uso quotidiano

Il piacere di leggere, ovunque ti trovi

Il nuovo Kindle ha uno schermo da 6” ad alta risoluzione con tecnologia antiriflesso, che ti consente di leggere anche sotto la luce diretta del sole. La nuova generazione è più compatta e leggera, perfetta da portare sempre con te, in viaggio, al parco o da tenere sul comodino accanto al letto o sul divano. La retroilluminazione regolabile ti permette inoltre di leggere comodamente sia di giorno che di sera, senza affaticare gli occhi.

Il nuovo Kindle ha una memoria interna da 16 GB grazie alla quale puoi salvare migliaia di libri, mentre la batteria dura settimane con una sola ricarica. Puoi acquistare e scaricare nuovi titoli direttamente dal Kindle, accedendo a un catalogo vastissimo che include romanzi, saggi, classici e novità. È anche compatibile con l’abbonamento Kindle Unlimited per leggere quanto vuoi.

Ideale per chi…

Ama leggere ovunque, anche in viaggio o all’aperto, senza affaticare gli occhi

Cerca un eReader leggero, con grande autonomia e memoria capiente

Vuole un dispositivo già accessoriato, pronto all’uso e protetto fin dal primo giorno

Se devi fare un regalo o hai deciso di sperimentare il piacere e i vantaggi di leggere gli e-book, acquista il bundle con il nuovo Kindle, la custodia pieghevole e il caricabatterie con il 10% di sconto.