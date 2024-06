Promo antivirus + VPN di Norton: i prezzi partono da 29€ il primo anno

Se sei uno di quelli che vuole restare al sicuro online senza spendere troppo soldi, Norton ha la soluzione perfetta per te. La sua promo antivirus + VPN è una sorta di regalo, ma di quelli però che ti proteggono da hacker, malware e dal ISP troppo curioso.

Chi ha detto che la sicurezza online deve essere costosa come una cena in un ristorante a cinque stelle? Norton 360 ti offre un antivirus potente e una VPN illimitata per navigare senza preoccuparti troppo. I pacchetti partono da 29,90 euro al mese (sconto fino al 66%). I prezzi scontati valgono soltanto per il primo anno di abbonamento, giusto per essere chiari.

Promo antivirus + VPN: scelta perfetta per qualsiasi dispositivo

Ci sono diverse opzioni di pacchetto Norton 360, così potrai scegliere quella che meglio si adatta alle tue esigenze. La versione Standard costa solo 29,99 euro per un anno e copre un solo dispositivo. Ma se hai una famiglia numerosa o tanti dispositivi, il piano Deluxe è la scelta giusta. Per soli 34,99 euro l’anno, puoi proteggere fino a cinque device, tra cui PC Windows, Mac, Android o iPhone/iPad. Se hai esigenze maggiori, c’è il bundle Advanced che costa 44,99 euro l’anno e protegge fino a dieci dispositivi.

Il bello di questa promozione è che oltre alla protezione classica, avrai anche fino a 200 GB di spazio cloud disponibile per archiviare i tuoi dati più importanti. Norton 360 non si fa mancare niente: protezione contro ransomware, malware, e strumenti aggiuntivi che rendono i tuoi dispositivi fortezze inespugnabili.

Dimentica i vecchi metodi per scongiurare le minacce online. Con Norton 360, hai tutto il necessario in un unico abbonamento a prezzo stracciato. Che aspetti? La promo antivirus + VPN non durerà in eterno.